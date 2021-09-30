Berfu Yenenler: Cinsel iması olmayan bir şakaydı

"Fatih Altaylı ile Bire Bir"in bu haftaki konukları Eser-Berfu Yenenler çifti oldu. Evlilikleri ilgili samimi açıklamalarda bulunan Berfu Yenenler, "Eser çok kararsız, belirleyici olan ve kararları alan benim" dedi.

Eser Yenenler de "Bana hayatımdan yıllar kazandırıyor. Her kararı ona bırakmış durumdayım" ifadelerini kullanarak, eşine teşekkür etti.

Sunuculuklarını üstlendikleri Miss Turkey 2021'de, aralarında geçen diyalog hakkında konuşan ünlü çift, yapılan şakanın abartıldığını ifade etti. İlk canlı yayın deneyimine çıktığını belirten Berfu Yenenler'e eşi Eser Yenenler, "Sen kendini bana bırak, rahat ol" demişti. Berfu Yenenler'in eşine verdiği cevap kahkaha tufanı koparmıştı. Berfu Yenenler'in, "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" sözleri çok konuşulmuştu.

"MISS TURKEY'DEKİ ŞAKAMIZDA CİNSEL İMA YOKTU"

Berfu Yenenler bu konuyla ilgili"Biz kendimizle dalga geçebilen ve eleştirebilen insanlarız. Kendimizi eleştirince, bazı insanlar 'bunlar kaldırabiliyorlar, biz de eleştirelim, taşlayalım' diyebiliyorlar. Eleştirileri kaldırıyoruz ama gerçek olmayan konular hakkındakiler manasız. Erkekler böyle şakalar yapılınca gülünüyor. Ama alışacaklar. Miss Turkey gecesindeki şakamız da hiç cinsel iması olmayan bir şakaydı. Konuyla ilgili gelen yorumlara dava açmadık. Kompleksli insanlar değiliz" dedi.

Eser Yenenler ise, "Ben buna bozulmadım. Provada yapılan bir şakaydı aslında, bilerek yapıldı yani. Miss Turkey, dijitalde yayınlanıyordu onun da rahatlığıyla yaptık. Edep ve ahlak üzerinden dönüşmesi biraz korkunç oldu" diye konuştu.

