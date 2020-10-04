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Berfu Yenenler Eser Yenenler'i photoshopla inceltti

04.10.2020 06:54 | Son Güncelleme:
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Berfu Yenenler Eser Yenenler'i photoshopla inceltti

2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine giren Berfu Yenenler, eşi ile çekilen bir karesini yayınladı. Gönderisine photoshop yapan Yenenler notuyla da takipçilerine güldürdü.

2019 yılında Berfu Yenenler ile nikah masasına oturan ve aynı sene oğlu Kuzey'i kucağına alan oyuncu Eser Yenenler, geçtiğimiz günlerde kilo vermeye karar verdiğini açıkladı.

90 gün sürecek olan düzenli diyet ve spor programına başladığını ifade eden oyuncunun eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Eşinin belini incelterek, kaslı hale getiren Yenenler, o kareyi takipçileriyle paylaştı. Berfu Yenenler'in "Kocamın giden kiloları için yas tutuyoruz. Ufak bir photoshop ile kocamı tam istediği kilo ve ince bele getirmiş olabilirim. Olsun o kadar, karılık görevi" notuyla yayınladığı gönderi takipçilerini gülümsetti.

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"BU KİLO İŞİNİ KAPATIYORUM"

YouTube kanalından "Ailenizin şişmanı zayıflıyor" başlığıyla bir video yayınlayan Yenenler, şunları söylemişti; "Bu kilo işini kapatıyorum. Çok önceden alınmış bir kararla hayırlısıyla kilo derdinden kurtuluyoruz. Spor hocamızla anlaştık, diyetimiz de belli. Çocuk büyüdü, evlendik, evimiz güzel oldu, stres bitti. Artık konstantre bir şekilde bu işi halledeceğimiz döneme geldik."

"Düğünümde hayatımdaki en şişman halimdeydim" diyen Eser Yenenler, "Şu an bile ondan daha zayıfım ama şu an bile kilom çok... Diyetimin ilk haftası bitti. Başlangıç kilom 137.9... Hedefimiz 110 kilo olmak. 1 Temmuz'da diyete başladım, 1 Ekim'de bitecek. Daha sonra hedef iki haneli kilolara düşmek" ifadelerini kullanmıştı.

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