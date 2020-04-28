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Berfu Yenenler: Fotoğrafa kalbimi bıraktım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 09:10 | Son Güncelleme

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, tilki kostümü giyen 6 aylık oğlu Kuzey'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Yenenler, paylaşımına "Fotoğrafa kalbimi bıraktım. Başka da bir şey diyemiyorum. Oğlum sen nesin ya?" notunu düştü.

Berfu Yenenler: Fotoğrafa kalbimi bıraktım

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019 yılının haziran ayında evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey ise ekim ayında dünyaya geldi.

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Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Berfu Yenenler, oğlu ve eşi ile koronavirüsten korunmak adına kendilerini evde karantinaya aldı.
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BERFU'DAN KUZEY PAYLAŞIMLARI

Mutlu aile pozlarını yayınlayan Yenenler, bu kez tilki kostümü diyen 6 aylık oğlu Kuzey'in pozlarını yayınladı.

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Berfu Yenenler, paylaşımlarına "2020 son durum; tilki istilası... Son fotoğrafa kalbimi bıraktım. Başka da bir şey diyemiyorum. Oğlum sen nesin ya?" notunu düştü.

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"FOTOĞRAFA KALBİMİ BIRAKTIM"

Yenenler'in paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

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berfu yenenler, Kuzey,

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