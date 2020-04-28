Berfu Yenenler: Fotoğrafa kalbimi bıraktım

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019 yılının haziran ayında evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey ise ekim ayında dünyaya geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Berfu Yenenler, oğlu ve eşi ile koronavirüsten korunmak adına kendilerini evde karantinaya aldı.



BERFU'DAN KUZEY PAYLAŞIMLARI

Mutlu aile pozlarını yayınlayan Yenenler, bu kez tilki kostümü diyen 6 aylık oğlu Kuzey'in pozlarını yayınladı.

Berfu Yenenler, paylaşımlarına "2020 son durum; tilki istilası... Son fotoğrafa kalbimi bıraktım. Başka da bir şey diyemiyorum. Oğlum sen nesin ya?" notunu düştü.

"FOTOĞRAFA KALBİMİ BIRAKTIM"

Yenenler'in paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.





