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Berfu Yenenler ile Seda Bakan arasında baby shower tartışması! Mevlit okutan isim dayanamadı: Çok ayıp değil mi?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.04.2024 07:44
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Berfu Yenenler ile Seda Bakan arasında baby shower tartışması yaşandı. Çocukları olduğunda mevlit okutarak dikkat çeken Seda Bakan baby shower partisinin ayıp olduğunu söylerken Yenenler'in yanıtına ise eleştiri yorumları gecikmedi.

Berfu Yenenler ile Seda Bakan arasında baby shower tartışması! Mevlit okutan isim dayanamadı: Çok ayıp değil mi?

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Berfu Yenenler'in kanalına konuk oldu. Berfu Yenenler ve Seda Bakan'ın sohbetinde 'baby shower' tartışması gündem oldu.

İkinci bebeği için baby shower yapmayan onun yerine mevlit okutturmayı tercih eden Seda Bakan'ın açıklamaları sosyal medyada beğeni topladı.

"Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi?" diyen Seda Bakan, "Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki!" dedi.

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"ÇOK PAHALI" DEYİP...

Yenenler ise bu konuda hiç de konuğu gibi düşünmüyordu. Berfu Yenenler "Ben o kültürü hemen sahiplenirim! Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor!" dedi.

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ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

Seda Bakan bu sözlere anlam veremeyerek "10 arkadaşın gelse sadece bir pusetini alabilir, o hediye listesini yapmaya gerek yok bence ayıp. Baby shower yapacağına bebeğinin eksiklerini al bence. Liste atamazsın insanlara" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada Seda Bakan'a destek mesajları gelirken Yenenler'e de eleştiriler vardı. Berfu Yenenler'e "Elaleme güveniyorsan doğurma", "Berfu'nun her zamanki gibi boş konuşmaları", "Çok saçma haller", "Berfu sanki millete güvenerek doğuruyor" yorumları yağdı.


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