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Berfu Yenenler'in baby shower yorumu tartışma yaratmıştı! Eser Yenenler dalga geçti: Baby shower yapanlar...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.04.2024 15:37
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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler son dönemlerde Youtube'da yaptığı yayınlarla gündeme geliyor. Yenenler, son olarak programına konuk ettiği Seda Bakan ile sohbeti sırasında yaptığı baby shower yorumu sosyal medyada linçlendi. Berfu Yenenler'den konuyla ilgili cevap gecikmedi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler son dönemlerde yaptığı yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Yenenler'in YouTube hesabında yayınladığı Talk Show Perileri programının son konuğu ünlü oyuncu Seda Bakan oldu.

İkili arasında geçen bir sohbet sosyal medyada gündem oldu. İkinci kızı Ela için mevlüt okutan Seda Bakan ve Berfu Yenenler'in baby shower konusundaki farklı görüşleri dikkat çekti.

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Seda Bakan bunun kültürümüze aykırı olduğunu ve ayıp bulduğunu söylerken, Berfu Yenenler baby showerı çok mantıklı bulduğunu ve şu an olsa yapmayı düşündüğünü söyledi.

Sosyal medyada Seda Bakan'a övgü dolu yorumlar gelirken, Berfu Yenenler linç edildi. Gelen eleştirileri gören Berfu Yenenler'den cevap ise gecikmedi. Eşiyle beraber kamera karşısına geçen Yenenler şunları söyledi:

"LİNÇ YİYECEK NE YAPTIM"

"Linç yiyecek ne yaptım. Boş hediye alacaklarına ihtiyacınız olan bir şeyler alsınlar dedim."

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Konuyla ilgili eşine yanıt veren Eser Yenenler, "Tebrik ediyorum seni harika gidiyorsun. Programın harika! Aldığın konuklar harika! Açtığın konular yorumlar harika. Seni baby shower! Yapsaydın bari bir tane... Hey baby shower yapanlar bu kıza sahip çıkın. Bu kız yalnız. Alırken ihtiyacınız olan şeyleri iyiydi. Baby shower yapanlar birlik olamıyor sıkıntı bu" ifadelerini kullandı.

Sonunda ise Eser Yenenler'in "Senin linçlerinle uğraşamam, kendi linçlerim var" dediği görülüyor.

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