Berfu Yenenler: Kocam beni bahçeye ekti

Eser Yenenler-Berfu Yenenler çifti, nikah masasına oturdukları sene oğulları Kuzey'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

Geçtiğimiz ay şehir dışında bir villaya taşınan ikili, Instagram hesabından yeni evlerini takipçilerine tanıtmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, mutlu aile pozlarını yayınlayarak gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini yayınlıyor.

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Yenenler, bu kez eşi ile çekildikleri bir kareyle takipçilerini güldürdü.

"KOCAM BENİ BAHÇEYE EKTİ"

Berfu Yenenler, eşinin sürdüğü el arabasının içine oturduğu pozuna, "Kocamın beni bahçeye ektiği bir gün" notunu düştü.



