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Berfu Yenenler: Kocam beni bahçeye ekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 13:41 | Son Güncelleme

2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile evlenen 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, yeni taşındıkları evlerinden çekildikleri kareleri yayınlamaya devam ediyor. Yenenler, önceki gün eşi ile bahçeye çiçek ekmeye giderken espirili bir paylaşımda bulundu.

Berfu Yenenler: Kocam beni bahçeye ekti

Eser Yenenler-Berfu Yenenler çifti, nikah masasına oturdukları sene oğulları Kuzey'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

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Geçtiğimiz ay şehir dışında bir villaya taşınan ikili, Instagram hesabından yeni evlerini takipçilerine tanıtmıştı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, mutlu aile pozlarını yayınlayarak gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini yayınlıyor.

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Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Yenenler, bu kez eşi ile çekildikleri bir kareyle takipçilerini güldürdü.

"KOCAM BENİ BAHÇEYE EKTİ"

Berfu Yenenler, eşinin sürdüğü el arabasının içine oturduğu pozuna, "Kocamın beni bahçeye ektiği bir gün" notunu düştü.

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