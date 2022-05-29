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  4. Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun"

Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun"

29.05.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler ile evli olan Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yenenler sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan Berfu Yenenler tulumuyla verdiği pozu paylaştı. Ünlü isim paylaşımına yapılacak olumsuz yorumları ti'ye ayarak "Anasın sen ana" yazdı.

Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! "Buket Aydın olmuşsun"

Eser Yenenler ile evli olan Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yenenler sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan Berfu Yenenler tulumuyla verdiği pozu paylaştı. Ünlü isim paylaşımına yapılacak olumsuz yorumları ti'ye ayarak "Anasın sen ana" yazdı.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in paylaşımına yorum yağdı. Bazı kullanıcılar Berfu Yenenler'in fotoğrafa çok fazla filtre uyguladığı iddiasındaydı. Berfu Yenenler'e gelen yorumlar arasında şunlar vardı:

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  • "Faceup fazla kaçınca göz şaşı olmuş, yapmayın bunu kendinize"
  • "Bu güzel kadın bu güzel fizik nasıl böyle kötü gözükebilir"
  • "Hiç ahlaki algılanmasın ama estetik değil"
  • "Buket Aydın olmuşsun"
  • "Dudak Eser abinin mi?"

Ekran Alıntısı

"KENDİMİ NE ZAMAN SANA BIRAKSAM ÇOCUĞUMUZ OLUYOR"

Eser ve Berfu Yenenler ikilisi Miss Turkey 2021 final gecesinin sunuculuğunu üstlenmişti. Geceye damga vuran olaylardan biri de ikilinin arasında geçen 'çocuk' muhabbeti olmuştu. Eser Yenenler eşine, “Bırak ben sunayım istersen” deyince Berfu Yenenler uzun süre gündem olacak şu sözleri söylemişti:

Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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