2021 boyunca ünlülerin takıp takıştırmaktan vazgeçemediği takı önerileri

Her yılın modası değişse de kıyafetlerimizi en şık aksesuarlarla tamamlama isteğimiz değişmiyor. Bunun için moda dergilerini karıştırıyor ve ünlülerin Instagram hesabını kurcalıyoruz. Böylece en popüler trendleri yakalayabiliyoruz. Eğer geçen yılın modasını kaçırdıysanız üzülmeyin! Hande Erçel ve Demet Özdemir gibi popüler ünlülerin 2021 yılındaki takı tercihlerini mercek altına aldık. İşte, 2021 boyunca ünlülerin takmaktan vazgeçemediği o modeller!

1. Altın ve gümüşlere rakip olan çelik kolyeler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çağla Şıkel ve Bergüzar Korel gibi ünlülerde sıkça gördüğümüz çelik kolyeler, 2021 yılının favori takılarından. Kararmaması, renklerinin solmaması ve renk seçeneklerinin olması bu takıları daha popüler kılıyor. MagiDeal markalı unisex model, klasik tasarımın modern hâli olarak karşımıza çıkıyor. İsterseniz denizde bile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünü sokak stilinizi tamamlamak için tercih edebilirsiniz. Aynı modelin farklı boyutlarını üst üste takarak daha trend bir görünüm yakalayabilirsiniz. Dilerseniz kolyeyi stil sahibi sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz. Hatta sevgilinizle çift kombini yapmak için kullanabilirsiniz.

2. Çağla Şıkel denilince akla ilk gelen sıra sıra kolyeler

İster altın ister gümüş, 2021 yılında Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya da dahil tüm ünlüler üst üste kolye takmayı çok sevdi. Yani tek kolye takma modası artık sona erdi! Ünlülerin takı trendleri arasında üst üste kolyeler takmak yer alıyor. İnce zincir modelleri ile madalyon kolye kullanımı da ünlüler tarafından sık sık tercih ediliyor. takıtarzım markası ise bu trendin daha kolay kullanılabilmesi için birden fazla kolyeyi tek kopçada birleştirerek satışa sunuyor. Bu zengin görüntü, dönemin maksimalist stilini vurgulamak için gayet uygun!

3. Bu kelepçeler sizi mest edecek!

Kelepçe bilezikler de son dönemlerde epey popüler. Buse Terim, Can Yaman, Hande Soral ve daha pek çok ünlü 2021 yılında çelik kelepçe bileklikler ile görüntülendi. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkes tarafından tercih edilebilen bu takılar; oldukça şık ve gösterişli. Tash Design Beyaz Mineli Bileklik de trendin öncü parçalarından biri. Şık ve gösterişli olması da cabası. Yeni ve değişik kombinler yapmak isteyen kişilerce kullanılan bu bileklik, zamansız ürünler arasındaki yerini aldı. Siz de denemeye ne dersiniz?

4. Rengarenk, cıvıl cıvıl, fimo boncuklu takılar

2021 yılında ünlülerin kullandığı takılar arasında en popüler olanlardan biri de fimo boncuk ile yapılanlar. Özellikle kolyeler, bileklikler ve halhallar... Demet Özdemir'in de daha çok halhallarda tercih ettiği fimo boncuklu takılar, özellikle yaz dizilerinde rol alan oyuncular tarafından sıkça kullanılıyor. Bu takılar; renkleri, hafif yapıları ve renkli tasarımları ile kombinlere enerjik bir dokunuş yapıyor. Artiker markasına ait Turuncu Choker Fimo Kolye de bu trendin en iddialı temsilcilerinden biri. Siz de yaz kombinlerinize bu model sayesinde hareket katmaya hazır mısınız?

5. Bu küpeler kulak deldirir!

Hande Erçel ve Demet Özdemir tarafından sıkça kullanılan sıralı küpeler, kulağında 1 ya da 2 deliği olan kişilere iç çektiriyor ve "Keşke hemen kulağımı deldirsem!" dedirtiyor. 3 veya daha fazla parçadan oluşan sıralı küpeler, 2021 yılında en çok tercih edilen takı trendleri arasında. Takıştır markasına ait altın ve gümüş renklerden oluşan küpe seti, oldukça şık tasarlanmış. Genel olarak büyük boyutlu küpelerin moda olduğu son yıllarda kıkırdak küpeleri de trend ürünler arasında. Bir kulakta diğerinden fazla sayıda küpe kullanmak da son derece yaygın.

6. Her dönem popüler olan inci ile çok daha şık görünmek mümkün

İnci kolyeler, her dönem olduğu gibi 2021 yılında da ünlülerin en çok tercih ettiği takılardan biriydi. Üstelik bu ünlüler arasında Hadise de vardı! gaila design Doğal İnci Kolye, tasarımı ile vintage bir görünüm sağlarken şıklığı da getiren takılardan. Ürün, uzun yıllar boyunca kullanılabileceğiniz zamansız ve şık bir parça. 38 cm uzunluğundaki zinciri dilerseniz 5 cm'ye kadar uzatabilirsiniz. Modeli casual kombinlerinizde kullanabileceğiniz gibi dilerseniz özel günlerde de tercih edebilirsiniz. Özellikle siyah elbiselerinizle çok yakışacak kolyeyi bir an önce denemenizde fayda var!

7. Sıra sıra bileklikler ile iddianızı gösterin!

En sık kullanılan aksesuarlar arasında yer alan bileklikleri artık sıra sıra takmak moda! Demet Özdemir'in de tercih ettiği gibi 3-4 adet bilekliği yan yana takarak oluşturacağınız görünüm son derece etkileyici olacak. Siz de Jack Ferrero Accessories markalı bileklik seti ile bu trende uyum sağlayabilirsiniz. Ürün, yan yana getirdiği bileklik modelleri ile dikkatleri üzerinize çekmenize yardımcı olacak. İnci ve taş detaylı bileklikleri dilerseniz bir arada kullanabileceğiniz gibi ayrı ayrı takmayı da tercih edebilirsiniz. Böylece her kombine uygun aksesuarlar elde edebilirsiniz!

8. 2021 demek Hande Erçel stili yüzükler demek

2021 yılında herkeste gördüğümüz takılardan biri de tabii ki rengârenk yüzüklerdi. Genel olarak kaliteli akrilik materyalden canlı renkler ile üretilen bu yüzükler, Hande Erçel ile daha popüler hâle geldi diyebiliriz. Siz de Hande Erçel'in stilini örnek almak istiyorsanız Holibanna markalı rengârenk akrilik yüzük setini tercih edebilirsiniz. Üst üste ve tüm parmaklara takılabilen bu ürünler ile tüm gözler parmaklarınızda olacak. Geometrik ve kalın tasarımları ile beğenilen, taş figürleri ile çeşitlendirilen bu yüzükler; 2021 yılına damga vurdu ve önümüzdeki sezona da vuracak gibi görünüyor. Ellerini daha dikkat çekici hâle getirmek isteyen kadınlar, bu yüzükler ile aynı renk tonlarındaki ojeleri bir arada kullanarak harika tasarımlar yaratabilir.

9. Annelerinizin takı dolabını karıştırın çünkü vintage küpeler çok moda

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

80'li yıllarda annelerimizin sık sık kullandığı küpeler, 2021 yılında da oldukça popülerdi. Hadise, Çağla Şıkel ve Demet Özdemir tarafından da sık kullanılan vintage küpe modelleri ile hem şık hem gösterişli olmanız mümkün. Sanwood Boho Vintage Küpeler de bu modanın öncülerinden. Model, özellikle sade kıyafetler tercih eden kadınlar tarafından görünümlerini daha hareketli hâle getirmek için kullanılıyor. Özel taşlar ile bezenen bu küpeler, şık tasarımı ile stil sahibi kadınların vazgeçilmezi oluyor. Taşlı ve büyük boyutlu olan bu modeli ister basic kıyafetlerle ister abiyelerle kullanabilirsiniz.

10. Sandıklardan boncukları geri çıkartın!

Bir dönemin efsane takıları arasında yer alan boncuklu modeller geri geldi. Tabii bunun arkasında Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel gibi renkli takıları seven ünlüler de var. Doğal taşlardan yapılan Düzgün markalı bu set; kolye, küpe ve bileklikten oluşuyor. Rengarenk taşlarla bezenen ve nazar boncukları ile tamamlanan bu ürünü sokak kombininizi taçlandırmak ya da plaj stilinizi zirveye taşımak için kullanabilirsiniz. Üstelik Düzgün Doğaltaş Kolye Seti'nden sadece bir tane var! Yani bu ürünü kullandığınızda başkalarıyla pişti olmanız imkânsız. Eh, daha ne olsun?