Berfu Yenenler ve Eser Yenenler göbeklerini tokuşturdu

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler'den yeni paylaşım geldi.

"ZAMAN NE HIZLI..."

Yenenler, bu kez oğlu Mete'ye hamileyken verdiği pozun benzerini, Eser Yenenler ile bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra da verdi. Fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan Yenenler, gönderisine, "Zaman ne hızlı... Bu göbüşteydin Mete. Neydik ne olduk." notunu düştü.

