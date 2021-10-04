MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler göbeklerini tokuşturdu

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler göbeklerini tokuşturdu

04.10.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, ikinci çocuğu Mete'ye hamileyken ve doğum sonrasında eşiyle verdiği pozları paylaştı. Yenenler, duygularını, "Zaman ne hızlı... Neydik ne olduk." notuyla yayınladı.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler göbeklerini tokuşturdu

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler'den yeni paylaşım geldi.

3210638_d04fd567a33955dc8e97b46b241d38a0_640x640

"ZAMAN NE HIZLI..."

Yenenler, bu kez oğlu Mete'ye hamileyken verdiği pozun benzerini, Eser Yenenler ile bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra da verdi. Fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan Yenenler, gönderisine, "Zaman ne hızlı... Bu göbüşteydin Mete. Neydik ne olduk." notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalçalı deniz kızı! Açık açık paylaştıKalçalı deniz kızı! Açık açık paylaştı
Boji bu kez Ataşehir'de kameralara yakalandıBoji bu kez Ataşehir'de kameralara yakalandı
Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı!Behzat Uygur'un oğlu da ünlü oyuncu çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

'Kondom' açıklaması! "Memleketin sapığı..."

'Kondom' açıklaması! "Memleketin sapığı..."

Bakan Pakdemirli tarih verip duyurdu:Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Pakdemirli tarih verip duyurdu:Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Türk donanmasından Akdeniz'de müdahale

Türk donanmasından Akdeniz'de müdahale

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.