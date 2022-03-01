MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. 'Bergen'e Saygı' albümünün çıkış tarihi belli oldu

'Bergen'e Saygı' albümünün çıkış tarihi belli oldu

01.03.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen’in hayatını konu alan filmiyle birlikte şarkıları da yakın zamanda sevenleriyle buluşacak. 8 Mart'ta çıkacak 'Bergen'e Saygı' albümünde, 8 kadın sanatçının seslendirdiği 8 Bergen şarkısı yer alacak.

'Bergen'e Saygı' albümünün çıkış tarihi belli oldu

'Acıların kadını' olarak bilinen arabeskin önemli ismi Bergen'in hayat hikayesini anlatan ‘Bergen’ filmi, 4 Mart’ta beyazperdede izleyicisiyle buluşacak.

'Bergen' filmi ile birlikte, ‘Bergen'e Saygı’ albümü de 8 Mart’ta piyasada olacak.

8 KADIN SANATÇI 8 ŞARKI SESLENDİRECEK

Albümde, 8 ünlü şarkıcı, kendi müzik tarzında Bergen’in unutulmaz 8 şarkısını seslendirecek.

ALBÜMÜN GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Filmin yapımcılığını üstlenen Orchestra Content ve Bergen'in ailesi, şarkıları seslendiren bütün sanatçıların gönüllü olarak albümde yer aldıklarını ve albümün gelirinin tamamını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne bağışlama kararı aldıklarını belirtti.

Bergen'e Saygı albümünde yer alacak ünlü sanatçılar ise şöyle:

Bade Derinöz, Ceylan Ertem, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Gülşen, Jehan Barbur, Melek Mosso ve Melike Şahin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caz efsanesi Muvaffak Falay'ın 'Maffy’s Jazz' belgeseli festival yolundaCaz efsanesi Muvaffak Falay'ın 'Maffy’s Jazz' belgeseli festival yolunda
Ukrayna güzeliyle klip! "Elimi öptüm sırtına..."Ukrayna güzeliyle klip! "Elimi öptüm sırtına..."
Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."
Anahtar Kelimeler:
Bergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Herkesin beklediği haber! Sonu görüldü... "Yok oluyor"

Herkesin beklediği haber! Sonu görüldü... "Yok oluyor"

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Yüzlerce kişiye işkence yapmıştı...

Yüzlerce kişiye işkence yapmıştı...

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

İlginizi Çekebilir

Adele’i bir deri bir kemik yapan mucize diyet!

Adele’i bir deri bir kemik yapan mucize diyet!

Herkesin aklında aynı soru: Öksürük neden geçmiyor

Herkesin aklında aynı soru: Öksürük neden geçmiyor

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Ele geçirilen Rus tankına bindi! Tek tek bütün düğmeleri anlattı

Ele geçirilen Rus tankına bindi! Tek tek bütün düğmeleri anlattı

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.