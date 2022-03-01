'Bergen'e Saygı' albümünün çıkış tarihi belli oldu

'Acıların kadını' olarak bilinen arabeskin önemli ismi Bergen'in hayat hikayesini anlatan ‘Bergen’ filmi, 4 Mart’ta beyazperdede izleyicisiyle buluşacak.
'Bergen' filmi ile birlikte, ‘Bergen'e Saygı’ albümü de 8 Mart’ta piyasada olacak.
Albümde, 8 ünlü şarkıcı, kendi müzik tarzında Bergen’in unutulmaz 8 şarkısını seslendirecek.
Filmin yapımcılığını üstlenen Orchestra Content ve Bergen'in ailesi, şarkıları seslendiren bütün sanatçıların gönüllü olarak albümde yer aldıklarını ve albümün gelirinin tamamını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne bağışlama kararı aldıklarını belirtti.
Bade Derinöz, Ceylan Ertem, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Gülşen, Jehan Barbur, Melek Mosso ve Melike Şahin.
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