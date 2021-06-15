Bergen’in katili eski eşi Halis Serbest’in açıklamalarına peş peşe yanıt geldi

"Bu dünya Bergen'siz olmaz. Biz Bergen'i hiç unutmadık. Ama onu ne sadece 'acıların kadını' olarak anımsıyoruz ne de korkunç bir cinayetin kurbanı olarak. Bergen ve Bergen gibi nice özel kadının iç sesini, yaşam gücünü, kudretini bastırmaya çalışan faillere ve faillere hizmet eden zihniyete inat, Bergen'in yanında olacağız. Bergen'in hikayesi kendi öz gücünü inatla savunan, şarkı söylerken dünyayı fetheden eşsiz bir kahramanın da hikayesidir. Onun dipdiri ve güçlü varlığını aramıza geri çağırıyoruz. Tekrar canlanıp hayat dolu bakışlarını üstümüze dikmesi için. Bergen'den geriye kalan boşlukla yüzleşmek için Bergen'i asla yalnız bırakmayacağız."

Halis Serbest'in itirazına karşı, Mine Şengöz tarafından kurulan Orchestra Content'in Instagram hesabından, Bergen filmiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından da Bergen'i öldüren Halis Serbest, yapımcılığını Mine Şengöz’ün üstlendiği, senaryosunu Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı sinema filminin çekilmesine itiraz etmiş, filmin, izni olmadan yapılamayacağını dile getirmişti.

"ACIMIZ HİÇ GEÇMİYOR"

Bergen'in ailesi tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"30 sene önce öldürülen kardeşimiz, bugün hâlâ katili tarafından yapılan mesnetsiz açıklamalarla şiddete uğramakta. Bunca acı insanlara ilgi çekici geliyor olabilir. Ama bu ailemizin büyük yarası. Acımız hiç geçmiyor. Faile mikrofon tutan, onunla konuşan, yayımlayan, failin mesnetsiz iddialarına müdahil olan herkes, kardeşimizin hatırasına yapılan şiddetin bir parçası değil mi? Film yapılmasına ancak şimdi izin verme sebebimiz yapımcının yaralarımızı kanatmayacağına dair verdiği söz ve gencecik yaşta hayatı elinden alınmış kardeşimizin hikayesine yaklaşımıdır. Belginimiz öldü, onun bir daha öldürülmesini istemiyoruz. Biz onu hatıralarda yaşatmak istiyoruz."

"BENİM İZNİM OLMADAN KİMSE BU FİLMİ ÇEKEMEZ"

Eşi Bergen’in önce yüzüne kezzap atan, sonra da şarkıcıyı öldüren Halis Serbest, Magazinkolik sitesine konuşmuş, yapımcı Mine Şengöz’e seslenerek, “Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez” demişti.

