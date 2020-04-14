Bergüzar hem yardım istedi hem de sitem etti!

Bergüzar Korel, ikinci oğlu Han'ı 8 Mart’ta kucağına almıştı. Ünlü oyuncu, şimdilerde koronavirüsü salgını nedeniyle evinde ailesiyle birlikte karantinada…

Oyuncu, tüm dünyanın zorlu bir süreç geçirdiği bu günlerde sosyal konularda duyarlılığını sergilemeye devam ediyor.

SMA Tip1 hastası olan hem Türk hem Polonya vatandaşı olan 9 aylık bebek Mia'nın tedavisi için yardım kampanyasına destek veren Bergüzar Korel,instagram hesabından da tüm takipçilerine bağış ricasında bulundu ve mesajı mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmaları çağrısı yaptı.

Korel’in bu çağrıyı yaparken sitem dolu ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmazken ‘Bir yastık challengeı bile bu kadar fazla paylaşım alırken…’ lafları ünlü isimlere bir gönderme oldu.

