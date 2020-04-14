MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar hem yardım istedi hem de sitem etti!

Bergüzar hem yardım istedi hem de sitem etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

Şimdilerde koronavirüs salgını dolayısıyla kendisini ev karantinasına alan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden SMA Tip 1 hastası Mia bebek için yardım çağrısında bulundu. Korel, yaptığı paylaşımda dostlarına ve fenomenlere de sitem etti.

Bergüzar Korel, ikinci oğlu Han'ı 8 Mart’ta kucağına almıştı. Ünlü oyuncu, şimdilerde koronavirüsü salgını nedeniyle evinde ailesiyle birlikte karantinada…

Oyuncu, tüm dünyanın zorlu bir süreç geçirdiği bu günlerde sosyal konularda duyarlılığını sergilemeye devam ediyor.

SMA Tip1 hastası olan hem Türk hem Polonya vatandaşı olan 9 aylık bebek Mia'nın tedavisi için yardım kampanyasına destek veren Bergüzar Korel,instagram hesabından da tüm takipçilerine bağış ricasında bulundu ve mesajı mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmaları çağrısı yaptı.

Korel’in bu çağrıyı yaparken sitem dolu ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmazken ‘Bir yastık challengeı bile bu kadar fazla paylaşım alırken…’ lafları ünlü isimlere bir gönderme oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Hande Yener için evlenmek zorHande Yener için evlenmek zor
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel, SMA Tip 1,

En Çok Okunan Haberler

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Koronavirüs hastasının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Koronavirüs hastasının yaptığı akıllara durgunluk verdi

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lopez, eski sevgilisi Diddy ile canlı yayında şov yaptı

Eski sevgilisiyle canlı yayında... Olay oldu

Fulya Zenginer'i üzen soru! 'O gün dünya başıma yıkıldı'

O soru çok üzdü! Cevap verirken zorlandı

Hande Yener için evlenmek zor

Hande Yener için evlenmek zor

Didem Balçın paylaştı: İki seni seviyorum...

Selcan Hatun paylaştı; beğeni yağdı

Gamze Özçelik yasaklatmıştı! Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım

Oğlunu görmesine izin yok! Duygusal paylaşım

Serkan Altunorak’tan soyguncu göndermesi!

'Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.