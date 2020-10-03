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Bergüzar Korel'den Babil dizisine ve eşi Halit Ergenç'e isyan! 'Bıktım sizden izlemeyeceğim'

03.10.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Star TV'de yayınlanan Babil dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Halit Ergenç’in canlandırdığı İrfan, kendisini kahreden gerçeği öğrendi. İrfan, uğruna ölümü bile göze aldığı oğlunun kendisinin değil Egemen’in oğlu olduğunu öğrendi.

Babil son bölümde, Süleyman ile iş birliği yapan Egemen, en yakın arkadaşı İrfan'ı kurduğu tuzakla cezaevine yolladı. Egemen, İrfan'ın karşısına çıkarak Deniz'in kendi oğlu olduğunu açıkladı.

Daha sonra ise bir polisin telefonunu zorla alarak Eda'yı arayan İrfan, boşandığı eşinin Deniz hakkında söyledikleriyle yıkıldı.

Ahmet Kaya’nın ‘Siz benim nasıl yandığımı nerden bileceksiniz’ şarkısı eşliğindeki sahne, izleyenleri çok etkiledi.

halit ergenç bergüzar korel

Bu sahne sadece ekran başındakileri değil, Halit Ergenç'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel’i de çok etkiledi.

Eşinin başrolünü oynadığı dizideki yoğun duygusal sahneye dayanamayan Korel, 'Ya bize bunu yapamazsın! Valla izlemiycem bıktım sizden ya!' şeklinde bir not düştü paylaşımına ve hem diziyi, hem de eşinin instagram hesabını etiketledi.

berguzarkorel-babil

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