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  4. Bergüzar Korel'den hamilelik pozu!

Bergüzar Korel'den hamilelik pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 22:34 | Son Güncelleme

İkinci çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, doğuma kısa süre kala çekilen bir hamilelik pozunu Instagram'dan paylaştı.

Bergüzar Korel'den hamilelik pozu!

Sanat dünyasının en mütevazı isimlerinden biri olan ve yaptığı işlerle her daim kendine hayran bırakan Bergüzar Korel Instagram hesabından bir paylaşım yaparak 2019'u uğurladı. 7 aylık hamile olan ünlü oyuncu Korel, siyah beyaz çekilen bir hamilelik pozunu da takipçileriyle paylaştı.

2019'da hayal ettiği pek çok şeye kavuştuğunu söyleyen ve yaşadığı zorluklardan bahseden Bergüzar Korel, çok şey öğrendiğini de ifade etti.

berguzar

Eşi Halit Ergenç ile çekilen fotoğraflarını da paylaşan Korel, 2019'a veda yazısında şunları dile getirdi:

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"Sevgili 2019,
Bir kaç sözüm var sana..
Hakkını yiyemem..
Oldukça bonkördün bana..
HAYATIMDA yıllardır çok istediğim tiyatroma,sahneme kavuşturdun beni,şimdi hasretle tekrar oyunuma sarılacağım günü beklemekteyim bilesin yeni yıl.
Şarkılar söyledim yine sahnede..
Benim için unutulmaz anlardı..
Aydınlandım,kendime ve hayatıma şükran duymayı öğrettin..
Karşıma hep iyi insanlar çıkardın,
Beni seven,koruyan,kollayan mutluluğumla,başarımla sevinen,sahiplenen..
Ve..
En önemlisi;
Yılın son gecesinde kucağımda Gün’ümle bir dilek dilemiştim bilen bilir..
Dileğimi gerçekleştirdin.. Mucizeme kavuşmama vesile olduğun için öncelikle teşekkür ederim sana..
Verdiklerin kadar benden götürdüklerin,kaybettiklerim de oldu bu yıl..
Etimden et koparcasına acı çektiğim günlerim hatta aylarım oldu,
Yaraları hala kanayan..
Çok sorguladım kendimi,hayatımı.. Hiç isyan etmedim..
Etmeyeceğim..
Çok şey öğrendim.
Sabrı,sükuneti,kabullenmeyi,beklemeyi sevgi ile hep iyiliğe inanmayı..
Ve sen küçük mucizem..
Çok istedim seni..
Çok dua ettim..
Karnıma düştüğün ilk günden beri kolay bir yolculuğun olmadı..
Elimden geldiğince korudum seni,
Ama...
Gitmenden çok korktum..
Çok korktuk..
Hepimiz..
En çok da abin..
Ama sen bizi hiç bırakmadın..
Şimdi karnımda durmadığın,tekmelediğin her an varlığına minnet duyuyorum canım oğlum..
En karanlık gecelerime ışık oldun hep..
Tüm ailemiz ve arkadaşlarımız seni umutla,merakla,neşeyle bekliyor..
Abin ve baban gibi,
İyi yürekli,neşeli,bilge bir ruh olduğunu derinden hissediyorum yavrum..
Allah’ım sana sağlık sıhhat ve huzur versin..
2020 senden tek beklentim mucizemi sağlıkla kucağıma alacağım sağlık ve huzur dolu bir yıl..
Sevgiyle."

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel halit ergenç

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