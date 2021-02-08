Bergüzar Korel'den yeni dizi müjdesi

2009 yılında Halit Ergenç ile dünya evine giren Bergüzar Korel geçtiğimiz yılın Mart ayında oğlu Han'ı dünyaya getirmişti. Pandemi döneminde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlar ile sosyal sorumluluk projelerine destek veren güzel oyuncunun bu davranışı birçok insana da örnek oldu.

Korel, özellikle Binbir Gece Masalları ve Karadayı dizilerinde gösterdiği oyunculuk performansıyla adeta aranan isim oldu. Hayranları da güzel oyuncuyu tekrar bir projede görmek istiyor haliyle.

Türkiye'nin ilk dijital dizi platformu Exxen'de yayınlanacak bir dizi için Bergüzar Korel'in anlaşmaya vardığını tv100'den Birsen Altuntaş duyurdu. Ünlü oyuncu 3 sezon sürecek 'Kanlı Yayın' isimli projede Neslihan karakterini canlandıracak. Dizinin 1 sezon çekilmesi ve toplam 30 bölüm yayınlanması planlandı. Can Ulkay'ın yönetmenliğini yapacağı dizinin yapımcısı ise Saran Medya olarak netleşti. İstanbul'da çekimleri yapılacak olan dizinin detayları çok yakında belirginleşecek.





