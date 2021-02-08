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Bergüzar Korel'den yeni dizi müjdesi

08.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel'den yeni dizi müjdesi

Uzun süredir ekranlarda olmayan Bergüzar Korel yeni dizi projesi ile tekrar ekranlara gelecek. Son olarak ‘Vatanım Sensin' isimli yapımda eşi Halit Ergenç ile birlikte başrolde yer alan ünlü oyuncu, sonrasında ise tek kişilik gösterisi Kızlar ve Oğlanlar ile gündemdeydi. Geçtiğimiz aylarda 2. defa anne olan Bergüzar Korel'den yeni dizi müjdesi geldi.

2009 yılında Halit Ergenç ile dünya evine giren Bergüzar Korel geçtiğimiz yılın Mart ayında oğlu Han'ı dünyaya getirmişti. Pandemi döneminde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlar ile sosyal sorumluluk projelerine destek veren güzel oyuncunun bu davranışı birçok insana da örnek oldu.

bergüzar

Korel, özellikle Binbir Gece Masalları ve Karadayı dizilerinde gösterdiği oyunculuk performansıyla adeta aranan isim oldu. Hayranları da güzel oyuncuyu tekrar bir projede görmek istiyor haliyle.

Bergüzar Korel

Türkiye'nin ilk dijital dizi platformu Exxen'de yayınlanacak bir dizi için Bergüzar Korel'in anlaşmaya vardığını tv100'den Birsen Altuntaş duyurdu. Ünlü oyuncu 3 sezon sürecek 'Kanlı Yayın' isimli projede Neslihan karakterini canlandıracak. Dizinin 1 sezon çekilmesi ve toplam 30 bölüm yayınlanması planlandı. Can Ulkay'ın yönetmenliğini yapacağı dizinin yapımcısı ise Saran Medya olarak netleşti. İstanbul'da çekimleri yapılacak olan dizinin detayları çok yakında belirginleşecek.

Halit Ergenç hayatının aşkını da Binbir Gece dizisinin setinde buldu.. Ünlü oyuncu o dizideki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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