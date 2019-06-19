MAGAZİN

Bergüzar Korel güne sağlıklı başlama sırrını verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

‘Kızlar ve Oğlanlar’ adlı oyunla artık sahnede boy gösteren ve ekranlara bir süre veda eden Bergüzar Korel güne sağlıklı başlamak isteyenler için verdiği tarifle dikkat çekti.

Bergüzar Korel güne sağlıklı başlama sırrını verdi

Oyuncu Halit Ergenç ile evli olan oyuncu Bergüzar Korel 15 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnelerine dönmüştü.

‘Kızlar ve Oğlanlar’ adlı tiyatro oyunu ile seyircisinin karşısına çıkan ve beğeni kazanan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı üzerinden oyunuyla ilgili övgü dolu sözleri paylaşmaya devam ediyor.

Paylaşımlarında sahnede olmaktan çok mutlu olduğu görülen Korel’in yaptığı son paylaşım ise güne sağlıklı başlamak isteyenler için bir öneri niteliği taşıyordu.

Korel ‘Yeşil aşığıyım’ notuyla yaptığı paylaşımda elinde görülen içeceğin tarifini vermeyi unutmadı…

İşte o paylaşım:

berguzar-korel-ic

PARTNERÜnlülerin bu halini gören şoke oluyor!Ünlülerin bu halini gören şoke oluyor!
O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'
İstanbul seçimi öncesi dua paylaşımı!İstanbul seçimi öncesi dua paylaşımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Bergüzar Korel instagram

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Akkaya'nın son paylaşımı takipçilerinin diline düştü

Son hali takipçilerinin diline düştü!

Sevda Demirel'den babasını kaybeden Başak Dizer'e çirkin sözler!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimi öncesi dua etti!

İstanbul seçimi öncesi dua paylaşımı!

Survivor 2019'da bir ilk! 10 bin euro para ödülünü kim kazandı?

Survivor'da nakit para ödülü için yarıştılar!

Ünlü şarkıcı Sıla 39 yaşına girdi!

Sıla yeni yaşını böyle kutladı!

Buse Varol'dan Alişan'a sürpriz doğum günü partisi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.