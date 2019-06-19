Bergüzar Korel güne sağlıklı başlama sırrını verdi

Oyuncu Halit Ergenç ile evli olan oyuncu Bergüzar Korel 15 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnelerine dönmüştü.

‘Kızlar ve Oğlanlar’ adlı tiyatro oyunu ile seyircisinin karşısına çıkan ve beğeni kazanan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı üzerinden oyunuyla ilgili övgü dolu sözleri paylaşmaya devam ediyor.

Paylaşımlarında sahnede olmaktan çok mutlu olduğu görülen Korel’in yaptığı son paylaşım ise güne sağlıklı başlamak isteyenler için bir öneri niteliği taşıyordu.

Korel ‘Yeşil aşığıyım’ notuyla yaptığı paylaşımda elinde görülen içeceğin tarifini vermeyi unutmadı…

İşte o paylaşım:





