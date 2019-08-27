Bergüzar Korel'i duygulandıran doğum günü hediyesi

37 yaşına giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in hayranları topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları sonucu evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi.



Daha önceki yıllarda da 2000 tane fidanlıktan hatıra ormanı oluşturan, Afrika'da bir köye suyu kuyusu yaptıran 'berguzarkoreluniversalfanclub' üyeleri bu kez de Kamboçya'da bir ev yaptırdı.

Bu sürpriz karşısında duygulanan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından böyle teşekkür etti:

"Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana..Yeryüzündeki tüm sözcükler anlamını yitiriyor yaptığınız güzelliklerle..Ne mutlu bana ki dünyayı güzelleştirmek için kalbini,varını,yoğunu ortaya koyan bir ailem var.İyi ki varsınız berguzarkoreluniversalfanclub"

