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Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 10:31 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin dizisinde rol aldıktan sonra ekranlara bir süre ara veren Bergüzar Korel 8 Mart gecesi ikinci kez anne oldu. Korel kısa süre önce bebeğinin ismiyle ilgili "Çocuk gelecek, hâlâ ismi yok" demişti.

Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu.
Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti...

Korel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Doyamadım hamileliğe. Bu süreç benim için biraz hızlı geçti. İlk hamileliğimde son derece sabırsızdım, bir an önce ona kavuşacağım günü hayal ediyordum. Bundaysa her günün, içimde hareket ettiği her anın tadını çıkarıyorum. Bazen diyorum ki biraz daha kalsın içimde. Çünkü hareketleri karnımın şeklini bile değiştirecek kadar zorlarken bu mucizeyi izlemek beni çok duygulandırıyor. O an sadece ben ve o var. Sanki içerideyken onu tüm kötülüklerden koruyorum gibi geliyor" demişti.

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