Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

\u0130lk \u00e7ocuklar\u0131 2010 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya gelen \u00e7ift, ikinci kez anne baba olmak i\u00e7in g\u00fcn say\u0131yor. Hamileli\u011finde 4 ay\u0131 geride b\u0131rakan Berg\u00fczar Korel, bebe\u011finin cinsiyetini \u00f6\u011frendi.\n\n\n\nSayfa'n\u0131n haberine g\u00f6re; mart ay\u0131nda do\u011fum yapacak olan Korel, ikinci kez erkek \u00e7ocuk annesi olacak.PARTNERT\u00fcrkiye'nin kehanet merkezi oras\u0131!\u015ea\u015f\u0131rtmad\u0131lar! Beren Saat ile Kenan Do\u011fulu'dan yeni hamleSert \u00e7\u0131kt\u0131! 'Ahlaks\u0131zl\u0131k sizin kafan\u0131zda!'\n\n\n
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