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Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

Oyuncu Bergüzar, 2009 yılında Binbir Gece dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu.

Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İlk çocukları 2010 yılında dünyaya gelen çift, ikinci kez anne baba olmak için gün sayıyor. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Bergüzar Korel, bebeğinin cinsiyetini öğrendi.

    1. Sayfa'nın haberine göre; mart ayında doğum yapacak olan Korel, ikinci kez erkek çocuk annesi olacak.
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Bergüzar Korel halit ergenç bebeğin cinsiyeti

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