Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İlk çocukları 2010 yılında dünyaya gelen çift, ikinci kez anne baba olmak için gün sayıyor. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Bergüzar Korel, bebeğinin cinsiyetini öğrendi.

Sayfa'nın haberine göre; mart ayında doğum yapacak olan Korel, ikinci kez erkek çocuk annesi olacak.

