Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel'den flaş karar

Bergüzar Korel, Amerika'da yaşayan ve temizlik şirketi sahibi olan ablası Zeynep Korel ile bir süredir sorunlar yaşıyordu. Son olarak Zeynep Korel ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek miras davası açmıştı. Bu olayların üzerine yeni gelişmeler yaşandı.

Tv100'ün haberine göre Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel saatlerde telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti.

Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'la aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe nokta koydu ve annesi Hülya Darcan’a açtığı miras davasını geri çekme kararı aldı.

