MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel'den flaş karar

Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel'den flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 14:08 | Son Güncelleme

Ailesine miras davası açan Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel flaş bir karar aldı. Edinilen bilgilere göre; Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan’a açtığı miras davasını geri çekme kararı aldı.

Bergüzar Korel'in kardeşi Zeynep Korel'den flaş karar

Bergüzar Korel, Amerika'da yaşayan ve temizlik şirketi sahibi olan ablası Zeynep Korel ile bir süredir sorunlar yaşıyordu. Son olarak Zeynep Korel ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek miras davası açmıştı. Bu olayların üzerine yeni gelişmeler yaşandı.

Tv100'ün haberine göre Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel saatlerde telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti.

Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'la aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe nokta koydu ve annesi Hülya Darcan’a açtığı miras davasını geri çekme kararı aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Bu halinden eser yok! Danslarıyla olay olduBu halinden eser yok! Danslarıyla olay oldu
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

Brezilya'da korkutan bilanço! 2. sıraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Yeni normale geçiş nasıl olacak?

Dominik'te sıkılınca... Dansıyla gündem oldu

Dominik'te sıkılınca... Dansıyla gündem oldu

20 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Üzücü haber

20 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Üzücü haber

Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti

Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç son haliyle olay oldu!

Bu halinden eser yok! Danslarıyla olay oldu

Ünlü isimler bayram mesajlarını paylaştı! Sinem Kobal'a beğeni yağdı

Bayram pozuna beğeni yağdı

Haluk Levent siyasi ankette ismini görünce tepki gösterdi

Politika tepkisi! 'Milletvekili olsam...'

Survivor Aycan Acun Ilıcalı'yı devirdi! Mesajı olay oldu

Acun'u devirdi! Mesajı olay oldu

Selin Ciğerci yaptığı reklamlardan ayda 600 bin TL kazanıyor!

Reklam yaparak kazandığı para şoke etti

Ece Gürsel: Bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım!

'Bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.