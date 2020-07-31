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Bergüzar Korel, Kızlar ve Oğlanlar oyunuyla sahnelere dönüyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 31.07.2020 21:02 | Son Güncelleme

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bir süre ara verdiği 'Kızlar ve Oğlanlar' tiyatro oyunuyla, sahneye dönmeye hazırlanıyor.

Bergüzar Korel, Kızlar ve Oğlanlar oyunuyla sahnelere dönüyor

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bir süre ara verdiği oyunu 'Kızlar ve Oğlanlar' ile tiyatro sahnesine geri dönüyor.

Geçen yıl Craft Tiyatro sahnesinde ilk kez tiyatro izleyici ile buluşan Bergüzar Korel, hamileliği nedeniyle oyuna ara vermek zorunda kalmıştı. Doktorunun tavsiyesi nedeniyle hamileliği boyunca sahneye çıkmayan Bergüzar Korel, geçtiğimiz Mart ayında ikinci oğlu Han'ı dünyaya getirdi.

30 EYLÜL'DE SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK

Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu sahnelemeye kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Bergüzar Korel, 30 Eylül'de Küçükçiftlik Park'ta yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Ünlü oyuncu heyacanını "Size kavuşacağımızı söylemiştim. Söz verdiğim gibi güzel seyircim. Yeniden başladık. Kızlar ve Oğlanlar yeniden sahnede. Gülmeye, haykırarak ağlamaya ve bunu sizinle yapmaya çok ihtiyacım var" sözleriyle ifade etti.

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in üstlendiği 'Kızlar ve Oğlanlar' güzelliğin, aşkın, çocuğun, evin, paranın ve başarının değerini konu alıyor. Dennis Kelly'nin kaleminden çıkan oyunun çevirmenliğini Hira Tekindor üstleniyor.


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