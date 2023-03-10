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  4. Bergüzar Korel, Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaşıp isyan etti

Bergüzar Korel, Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaşıp isyan etti

10.03.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu Bergüzar Korel, son olarak Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaşarak isyan etti.

Oyuncu Bergüzar Korel depremlerini ilk gününden beri depremzedelere destek olmak için çaba sarf ediyor. Bölgeye giden yardımlar için paylaşım yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyada sık sık yardım taleplerini gündeme getiriyor.

KONYA'DAKİ KİRALIK EVE TEPKİ

"Önümüzdeki yol çok uzun, maskeyi önce kendine sonra çocuğuna mantığını da anlıyorum ama şu anda kıyametin ortasındayız. Kırılgan psikolojimizin derdine düşecek zaman değil. Enkaz videolarını izleyip paylaşıp lanet okumanın ötesine geçmeliyiz" sözleriyle dikkat çeken oyuncu son olarak Konya'da 4 bin TL kira ve 4 bin TL depozito istenen evin durumunu paylaşıp isyan etti.

Dikkat çeken paylaşım! "Lütfen ama lütfen..." Dikkat çeken paylaşım! "Lütfen ama lütfen..."

Korel paylaşımında "Bu evin için bu parayı istemek vicdansızlıktır" diyerek evin içini paylaştı. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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