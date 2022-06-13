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Bergüzar Korel Londra yaşantısına gelen eleştirileri ti'ye aldı! "Uşaklarım var aslında..."

13.06.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mükremin Gezgin'e yaptığı eleştiriyle gündeme gelen Bergüzar Korel Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyor. Londra'daki yaşantısıyla ilgili eleştirilen alan oyuncu Bergüzar Korel yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Bergüzar Korel Londra yaşantısına gelen eleştirileri ti'ye aldı! "Uşaklarım var aslında..."

Üçüncü çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel, son dönemde Londra yaşantısıyla dikkat çekiyor. Halit Ergenç'le mutlu bir evliliği olan Korel, ailesiyle birlikte bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik döşerken paylaşım yapınca bazı takipçilerinden eleştiri alıyor.

Geçtiğimiz hafta tatilinden paylaşımn yapan Korel'e gelen, "'Vatanım Sensin' diye parayı cukkaladı, şimdi herkesi İngiltere'ye çağıyor... Vatanın neresi?" yorumu dikkat çekmişti. Bu tarz yorumların sıklığı sonrası Bergüzar Korel yeni bir paylaşım yaptı.

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Bergüzar Korel paylaşımında "Fotoğrafın arka planında Roll Royce'm uşaklarım var aslında, bu ışıltılı hayatı ben seçmedim" dedi.

Bergüzar Korel'in paylaşımı tepki çekti! Bergüzar Korel'in paylaşımı tepki çekti! "Vatanın neresi?"


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Bergüzar Korel
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