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  4. Bergüzar Korel set yoğunluğuna sitem edince tepki çekmişti! "İşimi çok seviyorum"

Bergüzar Korel set yoğunluğuna sitem edince tepki çekmişti! "İşimi çok seviyorum"

06.10.2023 15:42 | Son Güncelleme:
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Bir süreliğine setlerden uzak kalan ve Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekimlerine devam eden Bergüzar Korel, set yoğunluğuna dair sitemkar paylaşımları yüzünden tepki çekmişti. "Sanki asgari ücrette çalışıyor" yorumlarına maruz kalan oyuncudan açıklama gecikmedi.

Doğumdan sonra setlere ara veren Bergüzar Korel hem doğum kilolarından kurtuldu hem de yeni proje anlaşması yaptı.

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel, boş günlerinde dinlenememekten yakınarak "Repoda (boş gün) dinleneceğimi sanmak ne büyük bir yanılgı. Repo neydi? Repo dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı" demişti. Korel'in paylaşımları sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Ünlü oyuncu için "Bölüm başı aldığın ücrete de üzülelim" ve "Dünya para kazanıyor, hep şikayet sanki zorla setlerde" yorumu yapıldı.

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Gelen eleştirilerden sonra açıklama yapmak durumunda kalan oyuncu "İşimi seviyorum, işimde yorulmayı, zamanın yetmemesini, çocuklarımla sete gelmeyi mesleğime dair her şeyi seviyorum" dedi.

"Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum diyen" oyuncu "Ben bu kadarım ne daha fazlası ne daha azı" dedi.

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Bergüzar Korel

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