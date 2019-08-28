MAGAZİN

Bergüzar Korel: Türkiye’de doğum yapmak istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Hamile olan oyuncu Bergüzar Korel hamileliğiyle ilgili merak edilenler konulara açıklık getirdi. Korel doğumu Türkiye'de yapacağını söyledi.

Bergüzar Korel: Türkiye’de doğum yapmak istiyorum

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, Türkiye’de doğum yapacağını belirtirken uzun bir süre ekranlardan olmayacağını ifade etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan Bergüzar Korel merak edilen soruları yanıtladı.

Doğum anına kadar bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyecekleri iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten 37 yaşındaki Korel "Güzel bir duygu daha yolun çok başındayız. İnşallah güzel ve sağlıklı geçer, tüm anneler gibi benim de dileğim bu.

Bir oğlumuz var bir de kız çocuğu duygusunu tatsam ne güzel olur. Cinsiyeti öğrenmeme gibi bir şey yok her kadın gibi bende ilk zamanlarımı geçiriyorum ayrıcalıklı bir durum yok” şeklinde konuştu.

1

"TÜRKİYE'DE DOĞUM YAPACAĞIM"

Dokuz yıl aradan sonra tekrar anne olacağı için kaygılandığını ancak sürecin sağlıklı geçtiğini de sözlerine ekleyen oyuncu ardından şöyle devam etti : "Her normal aile gibi biz de bebeğimizin olacağını öğrenince çok mutlu olduk, çok istiyorduk yıllardır tek dileğim; araya giren dokuz yıl sonra insan biraz kaygılanıyor tek dileğim sağlıklı olması. Burada Türkiye’de doğum yapmak istiyorum. Ali’den saklamadık ama sağlığının ve her şeyin iyi gittiğini öğrendikten sonra onunla da paylaştık onun psikolojisi için..."

Korel ayrıca hamileliği el verdiğince tiyatro sahnesinde olacağını da belirtip "Bu yıl zaten dizi yapmayacaktım sanırım uzun bir süre dizi yapmam ama bu süreçte tiyatroya devam edebildiğim kadar devem edeceğim” ifadesini kullandı.


Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait? Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait?
Demet Akalın için çiğ balık yediDemet Akalın için çiğ balık yedi
Sevgilisini yalnız bırakmadı!Sevgilisini yalnız bırakmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel hamile Bergüzar Korel

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem'

'Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem'

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Memur maaşı zammı belli oluyor!

Memur maaşı zammı belli oluyor!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Soydan Ayasofya’da

Didem Soydan Ayasofya’da

Selin Ciğerci Demet Akalın için çiğ balık yedi

Demet Akalın için çiğ balık yedi

Kylie Jenner sevgilisi Travis Scott'u yalnız bırakmadı

Sevgilisini yalnız bırakmadı!

Gönül Yazar: İnşallah telli duvaklı gelin olurum

'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'

Yaşar İpek Seren Serengil'i darp mı etti? Şoke eden iddia

Şoke eden iddia! 'Çocuk düşsün...'

Miley Cyrus davete yeni sevgilisiyle el ele geldi

Bir kadınla yakalanmıştı! Artık rahatlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.