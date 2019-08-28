Bergüzar Korel: Türkiye’de doğum yapmak istiyorum

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, Türkiye’de doğum yapacağını belirtirken uzun bir süre ekranlardan olmayacağını ifade etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan Bergüzar Korel merak edilen soruları yanıtladı.

Doğum anına kadar bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyecekleri iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten 37 yaşındaki Korel "Güzel bir duygu daha yolun çok başındayız. İnşallah güzel ve sağlıklı geçer, tüm anneler gibi benim de dileğim bu.

Bir oğlumuz var bir de kız çocuğu duygusunu tatsam ne güzel olur. Cinsiyeti öğrenmeme gibi bir şey yok her kadın gibi bende ilk zamanlarımı geçiriyorum ayrıcalıklı bir durum yok” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE DOĞUM YAPACAĞIM"

Dokuz yıl aradan sonra tekrar anne olacağı için kaygılandığını ancak sürecin sağlıklı geçtiğini de sözlerine ekleyen oyuncu ardından şöyle devam etti : "Her normal aile gibi biz de bebeğimizin olacağını öğrenince çok mutlu olduk, çok istiyorduk yıllardır tek dileğim; araya giren dokuz yıl sonra insan biraz kaygılanıyor tek dileğim sağlıklı olması. Burada Türkiye’de doğum yapmak istiyorum. Ali’den saklamadık ama sağlığının ve her şeyin iyi gittiğini öğrendikten sonra onunla da paylaştık onun psikolojisi için..."

Korel ayrıca hamileliği el verdiğince tiyatro sahnesinde olacağını da belirtip "Bu yıl zaten dizi yapmayacaktım sanırım uzun bir süre dizi yapmam ama bu süreçte tiyatroya devam edebildiğim kadar devem edeceğim” ifadesini kullandı.



