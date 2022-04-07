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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç İstanbul'u terk etti mi? "Orada bir evimiz var"

07.04.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in çocuklarıyla birlikte Türkiye'yi terk ettiği iddia ediliyordu. Londra’dan dönen Halit Ergenç iddialara son noktayı koydu ve "Türkiye daha güzel. Burası bizim memleketimiz" dedi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç İstanbul'u terk etti mi? "Orada bir evimiz var"

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çocukları Ali, Han ve Leyla’yla birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Çiftin Londra paylaşımları sonrası Türkiye'yi terk ettikleri iddiaları gündeme geldi.

Halit Ergenç Nişantaşı'nda görüntülenince bu iddialara da yanıt verdi. Ergenç pandemi döneminde gidemedikleri Londra’ya fırsat buldukça gidip geldiklerini belirterek şunları söyledi:

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"Biz sürekli gelip gidiyorduk. Pandemi döneminde pek gidememiştik. İstanbul’u terk etmedik ama orada bir evimiz var. Türkiye daha güzel. Burası bizim memleketimiz. Kalabalıktan kaçtığımız yok. Burada da yeri geliyor metroya biniyorum yeri geliyor dolmuşa da biniyorum."

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SnobMagazin'in haberine göre; Yurt dışından teklif gelirse kabul eder misiniz sorusuna Ergenç, “Neden olmasın. Çalışırız tabii ki. Hayırlısı” diye cevap verdi.

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"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Türkiye’de en çok kazanan oyuncular arasında olduğunun hatırlatılması üzerine Ergenç, “Öyle mi diyorlar. Bununla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hiç kimsenin emeği karşılıksız kalmasın. Herkesin kazancı kendine hayırlı uğurlu olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Paraydı puldu kim ne kazanıyor bunları konuşmayı doğru bulmuyoruz."

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Bergüzar Korel Halit Ergenç
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