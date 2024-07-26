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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın evlilik yorumu gündem oldu! 'İnsan doğasına aykırı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 10:36
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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Kıvılcım karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Evrim Alasya şimdilerde katıldığı programlardaki açıklamalarıyla dikkat çekiyor. a Gain'de yayınlanan ‘Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk olan ünlü isim evlilik yorumuyla gündem oldu.

MYNET-Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Kıvılcım karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Evrim Alasya şimdi de açıklamalarıyla gündem oldu.

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Ünlü oyuncu Gain'de yayınlanan ‘Senem Aydın’la Hadi Anlat programının konuğu oldu ve hayatına dair anlattıklarıyla dikkat çekti.

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'PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Alasya, konuk olduğu programda, "Sektörde psikolojik şiddete maruz kaldınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Ünlü isim o soruya, "Fiziksel hiç olmadı ama psikolojik şiddete maruz kaldım. Bence çok ağır bir durum. Sahnede aşağılanmalar ve küfürler oldu. O zaman küçüktüm. Daha iyi oynamam için yapılıyor zannediyordum" diyerek yanıt verdi.

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'İNSAN DOĞASINA AYRIKI'

Ayrıca, evliliğe bakış açısı hakkında konuşan Alasya, "İnsan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman evlilik hayali kurmadım" dedi. Ünlü ismin bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti
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