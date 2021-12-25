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Bergüzar Korel yorgana sarılıp poz verdi!

25.12.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayında üçüncü bebeğini kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yorgana sarıldığı pozlarını paylaştı. Peş peşe verdiği eğlenceli pozlarını paylaşan oyuncuya yorum ve beğeni yağmaya başladı.

Bergüzar Korel yorgana sarılıp poz verdi!

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'da Ali'yi 2020 yılında Han'ı geçtiğimiz kasım ayında da kızı Leyla'yı kucağına aldı.

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Şimdilerde ailesiyle evde zaman geçiren Korel, sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

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YORGANA SARILIP POZ VERDİ

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, evinde yorgana sarılıp art arda pozlar verdi. Kendisini tiye alan başarılı oyuncu, paylaşımına "Sabah makyajla uyanıp yorgana sarılmayan lohusa da ne bileyim" notunu yazdı.

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Korel'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmeye başladı.

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Bergüzar Korel Instagram
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