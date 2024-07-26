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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin inceleme başlatıldığını açıklamıştı! “Sosis Partisi: Gıdatopya” animasyonuna ceza

26.07.2024 11:46
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Uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan “Sosis Partisi: Gıdatopya” adlı animasyon filmi için harekete geçildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise tartışmalara neden olan söz konusu içerik ile ilgili inceleme başlatıldığını belirtmişti. RTÜK tarafından, söz konusu animasyona katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin inceleme başlatıldığını açıklamıştı! “Sosis Partisi: Gıdatopya” animasyonuna ceza

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de “Sosis Partisi: Gıdatopya” adlı animasyon filmi ile ilgili bir açıklama yaparak “Uluslararası yayıncı “Prime Video”nun Türkiye kataloğunda yer alan “Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir. Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

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ebubekir şahin

O animasyon hakkında inceleme başlatıldı! O animasyon hakkında inceleme başlatıldı!

RTÜK'TEN "SOSİS PARTİSİ: GIDATOPYA"YA KATALOGDAN ÇIKARMA VE ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan, "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyona katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun, haftalık olağan toplantısında, internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyonu gündeme aldığı belirtildi.

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ÜST KURUL KARARI OY BİRLİĞİYLE VERDİ

Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurulun, kararını oy birliğiyle verdiği vurgulanan açıklamada, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir, şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK üyelerinin tamamının tepkisini çekti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi."Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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