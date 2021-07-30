Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a plaj öpücüğü!

2020'de Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

PLAJ ÖPÜCÜĞÜ

38 yaşındaki ünlü oyuncu, plajda sevgilisini öperken çekilen fotoğrafını Instagram'dan nazar boncuğu emojisi ile birlikte paylaştı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ve şimdilerde Çeşme'de tatil yapan ikiliye takipçileri çok sayıda "Mutluluklar" şeklinde yorum yağdırdı.



