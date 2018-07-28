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Berk Oktay davasında flaş gelişme: Merve Şarapçıoğlu ve annesi ifade verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Berk Oktay ve boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu’nun çıplak görüntülerinin yayınlanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, Merve Şarapçıoğlu ve annesi ‘şüpheli’ olarak ifade verdi.

Berk Oktay davasında flaş gelişme: Merve Şarapçıoğlu ve annesi ifade verdi

Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu’nun sosyal medya hesapları hacklendiği ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılması üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılığın talimatıyla soruşturmayı yürüten İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, fotoğrafların yayınlandığı bilgisiyarların IP adreslerinin Merve Şarapçıoğlu’nun şahsi ve işyerindeki bilgisayarlarına ait olduğunu belirledi. Diğer hattın ise Merve Şarapçıoğlu’nun annesi Sibel Asım’a ait olduğunu tespit edildi.

'BENİM HESAPLARIMI KIZIM AÇTI, SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Bu tespitler üzerine Merve Şarapçıoğlu ile annesi Sibel Asım, şüpheli olarak Siber Şube’ye ifadeye çağırıldı. Merve Şarapçıoğlu, ifadesinde fotoğrafları kendisinin paylaşmadığını öne sürerek hakkındaki iddiayı kabul etmedi. Anne Sibel Asım'ın ise, “Ben böyle şeylerden anlamam. Benim sosyal medya hesaplarımı kızım açtı. Suçlamayı kabul etmiyorum” dediği öne sürüldü.

'MERVE ŞARAPÇIOĞLU ANNESİNİN TELEFONUNU KULLANMIŞ'
Berk Oktay’ın avukatı Serdar Öktem yaptığı açıklamada, “Savcılığın soruşturması üzerine dosya İstanbul Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Siber Suçlar, konuya ilişkin raporlarını tamamladı. Raporu bizzat inceledim. Rapora göre soruşturmanın baş şüphelisi Merve Şarapçıoğlu. Merve Şarapçıoğlu’nun annesinin soruşturmayla ilgisi yok. Merve Şarapçıoğlu annesine ait telefon hattını kullanmış. Savcılık soruşturmasını kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz.” demişti.

NELER OLMUŞTU?

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Ünlü çiftin özel fotoğrafları, Merve Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Hesabın hacklendiği ileri sürülmüş ve Berk Oktay- Merve Şarapçıoğlu ikilisi, kamuoyuna aşağıda görülen açıklamayı yapmıştı.

BOŞANMA KARARI GELDİ
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra yine çıplak fotoğraflar sızmış ardından Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun boşanma davası başlamıştı.
Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'a ağır suçlamalarda bulunmuştu: ''Berk'in kazancını ailesinin yönetmesi bana olan güvensizliğinin göstergesi. Öfke kontrolü sorunu var, şiddet uyguluyor."

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500 BİN TL'LİK TAZMİNAT İSTEDİ
Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'dan 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti.


PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu boşanma hacker

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gündem fena arkadaşlar bide bu çıktı intizardan sonra zaten bunlarda swinger grub herşey var genelde toplum bozuldu artık
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