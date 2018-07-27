Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Oyuncu Berk Oktay, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Berk Oktay'ın avukatı Serdar Öktem suç duyurusunda bulunurken, “Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde, siber şube fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin numaraları olduğunu açığa çıkardı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay’ın özel fotoğrafları, Şarapcıoğlu’nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Hesabın hack’lendiği ileri sürülmüş ve Oktay-Şarapçıoğlu ikilisi kamuoyuna aşağıda görülen açıklamayı yapmıştı. (Sözcü/ Şeyma Ulusoy)