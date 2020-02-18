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Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu boşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinde Kaan Bozok karakterini canlandıran oyuncu Berk Oktay, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı için boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan bu sabah boşandı

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu boşandı

Berk Oktay, 2016 yılında evlendiği Merve Şarapçıoğlu’ndan boşandı. Çiftin boşanma davası Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Söz konusu boşanma davasına mahkeme tarafından gizlilik kararı verilmişti.

GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Berk Oktay’ın özel fotoğraflarını ifşa etmekle suçlanan Merve Şarapçıoğlu, Merve Özbey’in kına gecesine katılan isimlerden biriydi. Şarapçıoğlu, ifşa iddialarını soran muhabirlere, “Herkes kendini benim yerime koysun” deyip, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yıprandığını ve gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etmişti. (Sözcü)

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Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu, boşandı,

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