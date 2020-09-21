MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy aşkı tam gaz

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy aşkı tam gaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Berk Oktay, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. İkili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy aşkı tam gaz

Aşkları tam gaz devam eden Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda yemek yerken objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; arkadaşları ile keyifli bir akşam geçiren ikili, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi de ihmal etmedi.

Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.

Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti.

Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası... Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Deniz Seki’den samimi itiraf! ‘Su gibi Deniz’im’Deniz Seki’den samimi itiraf! ‘Su gibi Deniz’im’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! 21 Eylül Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar neler? Aleyna Çakır olayında son gelişmeler!
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çiftinin bebeği göründü
Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çiftinin bebeği göründü
Süreyya Yalçın'ın son hali şoke etti
Son hali şoke etti! Eridi
Mischa Barton'un son hali hayranlarını üzdü
Son hali hayranlarını üzdü
Melisa Döngel cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı
Cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.