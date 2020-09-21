Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy aşkı tam gaz

Aşkları tam gaz devam eden Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda yemek yerken objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; arkadaşları ile keyifli bir akşam geçiren ikili, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi de ihmal etmedi.

Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.

Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti.

Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.

