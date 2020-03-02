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Berkan Karabulut kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Berkan'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 23:30 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının yeni isimlerinden biri de Berkan Karabulut oldu. Survivor'a yeni katılan Berkan Karabulut'un hayat hikayesi de merak konusu oldu.

Berkan Karabulut kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Berkan'ın hayat hikayesi

Survivor'da bu sene diskalifye olan yarışmacıların yerine yenileri gelirken yeni bölümde ünlüler takımına Erman'ın yerine Berkan Karabulut dahil oldu. "Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?" şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte Survivor 2020'de ünlüler kadrosuna katılan Berkan Karabulut hakkında detaylar.
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SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR? İŞTE BİYOGRAFİSİ

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

Survivor 2018’e Marcus isimli yarışmacı erken veda etmek zorunda kalınca Survivor 2018’de artık Berkan Karabulut’lu dönem başladı. Berkan Karabulut aslında Survivor 2018 seçmelerinin tamamını geçmiş ancak Survivor 2018 as kadrosuna Acun Ilıcalı tarafından alınmamıştı. Yedekte olan Gönüllüler takımın yarışmacısı Berkan Karabulut uzun dönemdir Survivor 2018’de yarışacak gibi hazırlıklarına devam etmekteydi.

Berkan Karabulut bir çok ünlü ile spor salonunda beraber çalışma imkanı bulmuştur. Berkan Karabulut Sercan Badur ile de antrenman yapmıştır.

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