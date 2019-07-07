Berkay Ateş'in başrolünde oynadığı 'Görülmüştür'den büyük başarı

Dünyanın en eski film festivallerinden biri olan ve Balkan sinemasının nabzını tutan Karlovy Vary Film Festivali’nde yarışan 'Görülmüştür'ten güzel haber geldi.

Serhat Karaaslan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Görülmüştür filmi Uluslararası Karlovy Vary Film Festivalinde yarıştı.

En son Çukur dizisinde Mahsun karakterine hayat veren Berkay Ateş’in başrolünde yer aldığı film, festivalden ödülle dönüyor.

‘Görülmüştür’ 54.Karlovy Vary Film Festivali’nde Avrupa Film Eleştirmenleri Birliği tarafından En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü!

Berkay Ateş yaşadıkları gururu ve sevinci instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gösterdi.





