MAGAZİN

Berkay Ateş'in başrolünde oynadığı 'Görülmüştür'den büyük başarı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

En son Çukur dizisinde Mahsun karakterine hayat veren Berkay Ateş’in başrolünde yer aldığı Serhat Karaaslan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Görülmüştür filminden büyük başarı...

Berkay Ateş'in başrolünde oynadığı 'Görülmüştür'den büyük başarı

Dünyanın en eski film festivallerinden biri olan ve Balkan sinemasının nabzını tutan Karlovy Vary Film Festivali’nde yarışan 'Görülmüştür'ten güzel haber geldi.

Serhat Karaaslan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Görülmüştür filmi Uluslararası Karlovy Vary Film Festivalinde yarıştı.

En son Çukur dizisinde Mahsun karakterine hayat veren Berkay Ateş’in başrolünde yer aldığı film, festivalden ödülle dönüyor.

5838_1_28_1

‘Görülmüştür’ 54.Karlovy Vary Film Festivali’nde Avrupa Film Eleştirmenleri Birliği tarafından En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü!

Berkay Ateş yaşadıkları gururu ve sevinci instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gösterdi.

1

PARTNERMoloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet olduMoloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Bu sene bu şarkıları dinleyeceğiz! İşte 2019'un en iyileriBu sene bu şarkıları dinleyeceğiz! İşte 2019'un en iyileri
Harbiye'de MFÖ coşkusuHarbiye'de MFÖ coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serhat Karaaslan berkay ateş Görülmüştür

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

İmamoğlu ve Murat Boz bir araya geldi

İmamoğlu ve Murat Boz bir araya geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'i buluşturan film!

Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'i buluşturan film!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Melek Mosso'dan 'Keklik Gibi' sürprizi!

Melek Mosso'dan 'Keklik Gibi' sürprizi!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu sene bu şarkıları dinleyeceğiz! İşte 2019'un en iyileri

Bu sene bu şarkıları dinleyeceğiz! İşte 2019'un en iyileri

Harbiye'de MFÖ coşkusu

Harbiye'de MFÖ coşkusu

Ünlü şarkıcı Ege, yeni kitabını tanıttı

Ünlü şarkıcı, yeni kitabını tanıttı

Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'i buluşturan film!

Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'i buluşturan film!

Manowar veda turnesinde son kez İstanbul'a geliyor!

Manowar veda turnesinde son kez İstanbul'a geliyor!

Bergüzar Korel'in Kızlar ve Oğlanlar oyunu heyecanı! Oyun programı belli oldu

Bergüzar Korel'in büyük heyecanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.