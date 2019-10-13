Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi!

Oyuncu Berkay Hardal, 'İstanbullu Gelin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Hira Koyuncuoğlu ile yaklaşık 7,5 ay önce ayrılmıştı. Hardal, geçtiğimiz haziran ayında ise sosyal medya hesabından Dilan Telkök ile fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Dört ay önce tanışan Berkay Hardal-Dilan Telkök çifti geçtiğimiz haFTa nişanlanmıştı. 4 aydır aşk yaşayan çift, ani bir karar sonrası nikah masasına oturdu. Hardal ile Telkök'ün nikahına aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

Berkay Hardal evlendikten kısa bir süre yaptığı sosyal medya paylaşımı ile kafaları karıştırdı.

Oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Eşime mesajlarınıza, laflarınıza dikkat etmeniz konusunda son kez uyarıyorum.”



