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Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Berkay Hardal; Güvencin, Halka ve Meryem dizileriyle ekranlarda boy gösteren Dilan Telkök ile nikah masasına oturdu.

Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi!

Oyuncu Berkay Hardal, 'İstanbullu Gelin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Hira Koyuncuoğlu ile yaklaşık 7,5 ay önce ayrılmıştı. Hardal, geçtiğimiz haziran ayında ise sosyal medya hesabından Dilan Telkök ile fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Dört ay önce tanışan Berkay Hardal-Dilan Telkök çifti geçtiğimiz haFTa nişanlanmıştı. 4 aydır aşk yaşayan çift, ani bir karar sonrası nikah masasına oturdu. Hardal ile Telkök'ün nikahına aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

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Berkay Hardal evlendikten kısa bir süre yaptığı sosyal medya paylaşımı ile kafaları karıştırdı.

Oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Eşime mesajlarınıza, laflarınıza dikkat etmeniz konusunda son kez uyarıyorum.”

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berkay hardal Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal Dilan Telkök

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