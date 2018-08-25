Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu ayrıldı

Medyatava'nın haberine göre; yaklaşık 2 sezon rol aldıkları dizi öncesi tanışıp beraberlik yaşamaya başlayan Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu'nun arası bozuldu ve bir ay önce karşılıklı ayrılık kararı aldılar.

Show TV'de ekrana gelen 'Meleklerin Aşkı' dizisinde başrol oynayan Berkay Hardal'ın, yoğun temposundan dolayı ilişkisine eskisi kadar zaman ayıramadığı da ortaya çıktı.

Koyuncuoğlu ve Hardal'ın, sosyal medya hesaplarından yakın zamanda beraber fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekmişti.

