MAGAZİN

Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.08.2018 18:55 | Son Güncelleme

Star Tv ekranlarında yayınlanan 'İstanbullu Gelin' dizisinde tanışıp sevgili olan Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu'nun, ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi

Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu ayrıldı

Medyatava'nın haberine göre; yaklaşık 2 sezon rol aldıkları dizi öncesi tanışıp beraberlik yaşamaya başlayan Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu'nun arası bozuldu ve bir ay önce karşılıklı ayrılık kararı aldılar.

Show TV'de ekrana gelen 'Meleklerin Aşkı' dizisinde başrol oynayan Berkay Hardal'ın, yoğun temposundan dolayı ilişkisine eskisi kadar zaman ayıramadığı da ortaya çıktı.

Koyuncuoğlu ve Hardal'ın, sosyal medya hesaplarından yakın zamanda beraber fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
berkay hardal Hira Koyuncuoğlu

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