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Berkay Hardal ve Dilan Telkök nişanlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinden ayrılmasının ardından Kardeş Çocukları dizisinde rol almaya başlayan Berkay Hardal, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Dilan Telkök ile nişanlandı.

Berkay Hardal ve Dilan Telkök nişanlandı!

Oyuncu Berkay Hardal, 'İstanbullu Gelin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Hira Koyuncuoğlu ile yaklaşık 7 ay önce yollarını ayırmıştı. Hardal, geçtiğimiz aylarda ise sosyal medya hesabından Dilan Telkök ile fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Bir süredir aşk yaşayan çift, evlilik yolunda ilk attı. Çift, ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir organizasyon ile nişanlandı. İkilinin nişan töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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"NEFESİM KESİLENE KADAR SÖZ VERİYORUM"

Berkay Hardal, nişanlısı ile karesini sosyal medya hesabından, "Nefesim kesilene kadar söz veriyorum" notuyla paylaştı.

Dilan Telkök ise Hardal ile çekilen karelerine, "Işıkları kapatmak zorunda kalırsam, seninle kapatmak istiyorum" notunu düştü.

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Oyuncu Berkay Hardal'ın tuzlu kahve içtiği anlar ise objektiflere yansıdı.

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"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM"

Hardal, nişan töreninin ardından gelen tebrik mesajlarına sosyal medya hesabından, "Bugünümü, heyecanımı benimle paylaştığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım, hiç bu kadar güzel hissetmemiştim. Sizinle paylaşmakmış nasibim. Tanıdığınız, bildiğiniz Berkay olarak hayatıma devam edeceğim ve desteğinizi her zaman arkamda hissedeceğim. Tekrar çok çok teşekkür ederim hepinize, iyi ki varsınız..." sözleriyle teşekkür etti.

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berkay hardal Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal Dilan Telkök

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