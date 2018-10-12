Berkay'ı darp eden Arda Turan ne kadar ceza alabilir?

İstanbul Barosu’na üye avukat Alper Sarıca, şarkıcı Berkay ile olan kavgası ile gündeme gelen Arda Turan’ın 5 yıldan 15 yıl 6 aya varan sürelerde hapis cezası alabileceğini açıkladı. Olay yeri kamera kayıtları ile yaşananların net olarak ortaya konulabileceğini aktaran Av Sarıca, “Hakkındaki iddialar doğruysa Arda Turan cezaevine girebilir” dedi.

Av. Sarıca konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

-Arda Turan'ın bir eğlence mekânında şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in koluna dokunarak kulağına eğilip "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" demesi olayda fiziksel temas bulunduğundan Türk Ceza Kanunu.’nun (TCK) 102/1-2. cümlesi uyarınca sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçunu oluşturur ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun yani Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin’in şikayette bulunmasına bağlıdır.

-Arda Turan'ın bu olayın akabinde yumruk atarak Berkay'ı burnunda kemik kırığı oluşturacak şekilde darp etmesi kırığın hayat fonksiyonlarına etkisine göre TCK.'nın 86/1 ve 87/3 maddeleri uyarınca 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını gerektiriyor. Yine Arda'nın eylemi sonucu Berkay'ın duyularından birinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yüzünde sabit iz oluşması halinde verilecek cezanın 1 kat arttırılacağı kanunda düzenlenmiştir.