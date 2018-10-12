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Berkay'ı darp eden Arda Turan ne kadar ceza alabilir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 09:10 | Son Güncelleme

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz eden ve sonrasında ise Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan dün ifade verdi! Şimdi herkes Arda Turan'ın ne ceza alacağını merak ediyor!

Berkay'ı darp eden Arda Turan ne kadar ceza alabilir?

İstanbul Barosu’na üye avukat Alper Sarıca, şarkıcı Berkay ile olan kavgası ile gündeme gelen Arda Turan’ın 5 yıldan 15 yıl 6 aya varan sürelerde hapis cezası alabileceğini açıkladı. Olay yeri kamera kayıtları ile yaşananların net olarak ortaya konulabileceğini aktaran Av Sarıca, “Hakkındaki iddialar doğruysa Arda Turan cezaevine girebilir” dedi.

Av. Sarıca konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

-Arda Turan'ın bir eğlence mekânında şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in koluna dokunarak kulağına eğilip "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" demesi olayda fiziksel temas bulunduğundan Türk Ceza Kanunu.’nun (TCK) 102/1-2. cümlesi uyarınca sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçunu oluşturur ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun yani Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin’in şikayette bulunmasına bağlıdır.

-Arda Turan'ın bu olayın akabinde yumruk atarak Berkay'ı burnunda kemik kırığı oluşturacak şekilde darp etmesi kırığın hayat fonksiyonlarına etkisine göre TCK.'nın 86/1 ve 87/3 maddeleri uyarınca 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını gerektiriyor. Yine Arda'nın eylemi sonucu Berkay'ın duyularından birinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yüzünde sabit iz oluşması halinde verilecek cezanın 1 kat arttırılacağı kanunda düzenlenmiştir.

SİLAH RUHSATSIZ ÇIKARSA CEZA ARTAR

-Arda Turan'ın silahla hastanede ateş etmesi iddiası doğru ise; bu eylem 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiren genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu oluşturur. Turan'ın olayda kullandığı iddia edilen silahın ruhsatsız olduğu ortaya çıkarsa ayrıca 6136 sayılı Kanunun 13. maddesine göre hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacaktır.

Ünlü futbolcu hakkında yapılacak soruşturmada toplanacak deliller; özellikle olayın meydana geldiği yerlerin kamera kayıtları) olayı aydınlatacaktır diye düşünüyorum.” (Hürriyet)

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