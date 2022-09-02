Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim!

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, kızları Arya'yı 2017'de Zeynep Mira'yı ise 2019'da kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"NİCE YILLARIMIZA SEVGİLİM"

İkili, 6. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Berkay Şahin, eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Nice yıllarımıza sevgilim!" notuyla yayınladı.

"SENİ SEVİYORUM DAİMİ!"

Mütevazı bir kutlama da gerçekleştiren çiftten Özlem Ada Şahin ise, "Serum ile toparladım. Üç saat uyudum. Biraz bağışıklığım düştü. 'Bu sene böyle olsun. Sorun değil.' dedim ama 'Yemeğe gidelim, olmaz.' dedi. Bize her gece, her gün özel ve güzel... Seni seviyorum daimi..." ifadelerini kullandı. Takipçilerinden ikiliye, "Mutluluklar." mesajları yağdı.

