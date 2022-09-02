MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim!

Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim!

02.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berkay Şahin, 2016 yılında dünyaevine girdiği Özlem Ada Şahin ile evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Ünlü şarkıcı, eşine, "Nice yıllarımıza sevgilim!" ifadeleriyle seslendi.

Berkay Şahin'den eşi Özlem Ada Şahin'e: Nice yıllarımıza sevgilim!

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, kızları Arya'yı 2017'de Zeynep Mira'yı ise 2019'da kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"NİCE YILLARIMIZA SEVGİLİM"

İkili, 6. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Berkay Şahin, eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Nice yıllarımıza sevgilim!" notuyla yayınladı.

3516861_c53391da4810237ffa1462ba65973804_640x640

"SENİ SEVİYORUM DAİMİ!"

Mütevazı bir kutlama da gerçekleştiren çiftten Özlem Ada Şahin ise, "Serum ile toparladım. Üç saat uyudum. Biraz bağışıklığım düştü. 'Bu sene böyle olsun. Sorun değil.' dedim ama 'Yemeğe gidelim, olmaz.' dedi. Bize her gece, her gün özel ve güzel... Seni seviyorum daimi..." ifadelerini kullandı. Takipçilerinden ikiliye, "Mutluluklar." mesajları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşının mayolu pozunu gören Aleyna dayanamadı! "Bombala!"Arkadaşının mayolu pozunu gören Aleyna dayanamadı! "Bombala!"
MasterChef'te Mehmet Şef'in yemediği börek olay oldu! "İzleyiciler "İsrafa karşıyız" dediMasterChef'te Mehmet Şef'in yemediği börek olay oldu! "İzleyiciler "İsrafa karşıyız" dedi
Müge Anlı'da sapık muavinin kirli çamaşırları ifşa oldu 'koltuğu yatırırken...'Müge Anlı'da sapık muavinin kirli çamaşırları ifşa oldu 'koltuğu yatırırken...'
Anahtar Kelimeler:
Berkay Şahin özlem ada şahin evlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Acı haber

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Acı haber

Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu

Gelinliği dalga konusu olmuştu! Sitemkâr paylaşım

Gelinliği dalga konusu olmuştu! Sitemkâr paylaşım

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

İlginizi Çekebilir

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.