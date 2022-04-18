Berksan aylar sonra ortaya çıktı! Fransız askısı yaptırmıştı

Yüzüne yaptırdığı operasyonla gündeme gelen Berksan uzun süre sonra görüntülendi. Berksan yüzünde bir değişiklik olmadığını söyledi. Berksan konu hakkında kendisine olumsuz yorumlara sitemkar konuştu.

Berksan estetikli halinden sonra yapılan yorumlar için "Çok abarttılar. Konuyu bilmeyen insanlar yorum yaptığı zaman çok kötü oluyor. Gerçi genel olarak sorunumuz bu bilmeden konuşuyoruz" dedi.

Berksan yaptırdığı işlem için de "Çok sıradan bir operasyon. Gördüğünüz gibi yüzüm aynı. Ben her zaman insanlar cesaretli olsunlar diye önden yol açan bir adamım ama çok saçma saçma yorumlar oldu. Olsun onların ayıbı. Hiç olumsuzu yorumlara üzülmedim. Sadece böyle insanların ekranda olmasına üzülüyorum" diyerek sitemini dile getirdi. (SnobMagazin)

