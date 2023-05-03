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  4. Berksan'ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı! Fransız askısı estetiği yaptırmıştı

Berksan'ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı! Fransız askısı estetiği yaptırmıştı

03.05.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çilek şarkısı ile büyük çıkış yakalayan ve başarılı birçok parçaya imza atan Berksan geçtiğimiz yıl yaptırdığı Fransız askısı estetiği ile gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı Berksan'ın son halini görenler çok şaşırdı.

Berksan'ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı! Fransız askısı estetiği yaptırmıştı

Bir döneme damga vuran isimlerden biri olan Berksan yüzüne yaptırdığı operasyonla gündeme gelmişti. Fransız askısı estetiği yaptıran Berksan Seda Sayan’a benzetilmişti. Ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

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Şimdilerde 43 yaşında olan Berksan 2003 yılında ilk albümünü çıkardı. Çilek ve Unutamam parçaları ile büyük çıkış yakalayan ünlü isim kısa sürede sevilen isimler arasına girmeyi başardı.

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2005 yılında ikinci albümünü sevenlerinin beğenisine sunan ünlü isim Tıpış Tıpış, Delirdin Mi Şaşırdın Mı, Aşka Mahkum adlı şarkılara klip çekti. 2006 yılında çıkardığı ilk single çalışması Öpüşelim Mi büyük beğeni topladı.

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Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Berksan sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Berksan o dönem sosyal medya kullanıcıları tarafından Seda Sayan'a benzetilmişti.

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Ünlü isim uzun bir aradan sonra on ay önce Dip isimli şarkısını çıkardı.

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Berksan Seda Sayan yaşında

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