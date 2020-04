Berna Gözbaşı: Kulüp düşecek diye bırakıp gidecek değiliz

Süper Lig’in tek kadın kulüp başkanı olan Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün resmi sosyal medya hesabı tarafından açılan canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübü devir aldıkları döneme ait önemli açıklamalarda bulunan Berna Gözbaşı, "İlk dönem benim başkanlık yapmam için yapılan teliflere karşı çok şaşırdım. Asla olmaz dedim. Ama sonuçta ikna oldum. Ancak, ekonomik olarak tam anlamıyla bir enkaz devraldık. Ekonomik olarak darmadağın bir durum vardı. Biliyorsunuz transfer kapalıydı. Gecemiz gündüzümüz bunları düzeltmekle geçiyor. Çok zor bir dönem geçirdik. Bize söylenen borcun 3 katı bize devredildi” dedi. Bundan sonraki dönemde tek isteklerinin daha sağlam bir yapı oluşturmak olduğunu dile getiren Gözbaşı, şöyle devam etti;

"Kulübün her sezon darmadağın olmayacağı, her gelenin yağmalamayacağı, kalıcı ve kurumsal bir yapı kurmak istiyoruz. Futbol artık bir sektör ve o efsane başkan, bu böyle yönetti günleri artık geçti. İyi ve sağlam bir yapı oluşturabilirsek, takım düşse bile yine kendiliğinden çıkacaktır. Kayserispor eğer düşerse ilk defa düşmeyecek ama dediğimiz yapıyı oluşturursak, çıkmak çok da zor olmayacaktır. Arkadaşlar ben kulübü devraldığımda zaten kulüp düşmüştü. Bunun iyi günü var kötü günü var. Biz her şeyi bilerek yola çıktık. Kayserispor düşecek diye bırakıp gidecek değiliz.”

Öte yandan, eski yönetim konusunda açıklamalar da yapan Gözbaşı, iki eski başkanın maddi destek sözü verdiğini hatta birinin iki oyuncu getireceğini söylemesine rağmen sözünde durmadığını söyledi. Gözbaşı konu ile ilgili, “Deplasmana eski yönetimi temsilen gelen biri var, hocayı eleştiriyor, futbolcuyu eleştiriyor. Uyardım, yeniden uyarıyorum senin temsil ettiklerin