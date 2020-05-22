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Berna Laçin kızını ikna edemedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte çıktığı izin gününde bir paylaşımda bulundu. Buraya düştüğü notla kızının kurallara uyduğunu gösterdi.

Berna Laçin kızını ikna edemedi!

Ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabından gündeme dair değerlendirmelerde bulunan ve zaman zaman da günlerini nasıl geçirdiğini gösteren paylaşımlarda bulunan Berna Laçin, 20 yaş altı izin gününde kızıyla birlikte sokağa çıktı.

Havanın kötü olmasına aldırmadan izin gününü değerlendiren anne kız çektikleri selfieyi paylaşmayı da ihmal etmedi.

Laçin kızıyla çekildiği kareyi:

“20 yaş altı izin günümüz. Ben de kendime pay çıkarayım dedim cümle içinde… “Kızım fotoğraf çekilirken çıkar şu maskeyi “ dedim , “kural kuraldır” dedi. Asker torunu, genetik koduna işlemiş yapacak bir şey yok” notuyla paylaştı.

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