Berna Laçin kızını ikna edemedi!

Ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabından gündeme dair değerlendirmelerde bulunan ve zaman zaman da günlerini nasıl geçirdiğini gösteren paylaşımlarda bulunan Berna Laçin, 20 yaş altı izin gününde kızıyla birlikte sokağa çıktı.

Havanın kötü olmasına aldırmadan izin gününü değerlendiren anne kız çektikleri selfieyi paylaşmayı da ihmal etmedi.

Laçin kızıyla çekildiği kareyi:

“20 yaş altı izin günümüz. Ben de kendime pay çıkarayım dedim cümle içinde… “Kızım fotoğraf çekilirken çıkar şu maskeyi “ dedim , “kural kuraldır” dedi. Asker torunu, genetik koduna işlemiş yapacak bir şey yok” notuyla paylaştı.

