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Berna Laçin patladı! İmamoğlu'nun destekleme sebebi seks kasedi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu'nun destekleyen Berna Laçin çıkan bazı haberlere ve iddialara yanıt verdi. Berna Laçin "seks kasedi ve iş almak için destekliyorlar" iddialarına bakın ne tepki gösterdi.

Berna Laçin patladı! İmamoğlu'nun destekleme sebebi seks kasedi mi?

YSK’nın seçimi yenileme kararı almasının ardından Ekrem İmamoğlu, sanatçılara, iş insanlarına seslenmiş ve “Konuşun” çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya yüzlerce sanatçı sosyal medyadan karşılık verdi.

Bu süreç devam ederken ortaya bir iddia da atıldı. İddia, sanatçıların bağlı bulundukları ajansın sahibinde seks kasetlerinin olduğu yönündeydi. İmamoğlu’na yönelik desteği de ajansın sahibi, sanatçıları tehdit ederek sağlamıştı.

Bu iddialar Berna Laçin’i güldürdü. Laçin, söz konusu iddialara Twitter’dan cevap verdi ve şöyle dedi:

‘HERKES KENDİ GİBİ BİLİR’

“Bir ana haberden parça gördüm de şimdi tesadüfen. Dizi-reklam-konser almak için İmamoğlu'ndan taraf olmuş sanatçılar… (Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan filan koca fotoğraflarımız var)

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E herkes kendi gibi bilir tabii. Belediye neyin reklamını verecekse artık. Gece gece güldüm. Şimdi bizim 10 yıldır süren reklam anlaşmalarını da İmamoğlu'na bağlar bazı medyalar. Evet, evet tüm ödüllerimi de İmamoğlu sayesinde aldım. Demek hiç karşılıksız, hatta kara listeye girmeyi göze alarak inandıkları insanı desteklememiş böyle haberler yapanlar.

Hmm ama bunu zaten biliyoruz değil mi? Ama tabii bir de şuradan bakalım, ‘İmamoğlu'ndan çıkar sağlamak için sanatçılar yanında yer alıyor’ dediklerine göre, demek İmamoğlu'nu geleceğin iktidarında görüyorlar. E tamam o zaman demek ki #herşeyçokgüzelolacak.”

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