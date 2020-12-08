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Berrak Tüzünataç: Ali'yi harcadım!

08.12.2020 15:26 | Son Güncelleme:
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Berrak Tüzünataç: Ali'yi harcadım!

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını Ali Yörenç ile birlikte geçiren oyuncu Berrak Tüzünataç, ayaklarını sevgilisinin sırtında gezdirip, masaj yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Tüzünataç'ın "İlk reels teşebbüsümde Ali’yi harcadım" notunu düştüğü gönderi beğeni topladı.

İş insanı Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç'le yeni bir aşka yelken açtı.

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Aşklarını sosyal medyadan yayınladığı gönderi ile duyuran Tüzünataç, sevgilisiyle yeni bir paylaşımda bulundu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını Ali Yörenç ile birlikte geçiren Berrak Tüzünataç, ayaklarını sevgilisinin sırtında gezdirip, masaj yaptığı anları yayınladı.

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Tüzünataç'ın "İlk reels (ses ve müzik içerek kısa video) teşebbüsümde Ali’yi harcadım" notunu düştüğü paylaşım takipçilerini güldürdü.

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