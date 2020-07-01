Berrak Tüzünataç da Çeşme tatilinde!

Berrak T\u00fcz\u00fcnata\u00e7, \u00c7e\u015fme tatilinde deniz ve g\u00fcne\u015fin tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yor.\n\nArkada\u015flar\u0131 ile birlikte tatil yapan 35 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, tek ba\u015f\u0131na denize girdi. Arkada\u015f\u0131n\u0131n k\u00f6pe\u011fi ile denizde vakit ge\u00e7iren T\u00fcz\u00fcnata\u00e7, ne\u015feli haliyle dikkat \u00e7ekti. (Gecce)\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zay\u0131flad\u0131! Bak\u0131n s\u0131rr\u0131 neymi\u015f\u0130lk a\u00e7\u0131klama! 'A\u011f\u0131r fiziksel \u015fiddete maruz kald\u0131m'Sosyal medyay\u0131 sallad\u0131!
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