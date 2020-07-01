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Berrak Tüzünataç da Çeşme tatilinde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

İş insanı Berk Suyabatmaz ile yollarını dostça ayıran oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

Berrak Tüzünataç da Çeşme tatilinde!

Berrak Tüzünataç, Çeşme tatilinde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

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Arkadaşları ile birlikte tatil yapan 35 yaşındaki oyuncu, tek başına denize girdi. Arkadaşının köpeği ile denizde vakit geçiren Tüzünataç, neşeli haliyle dikkat çekti. (Gecce)
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