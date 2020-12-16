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Berrak Tüzünataç eski aşkı Birkan Sokullu'yu silemedi

16.12.2020 17:04 | Son Güncelleme:
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Berrak Tüzünataç eski aşkı Birkan Sokullu'yu silemedi

Oyuncu Ali Yörenç ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisi Birkan Sokullu ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından kaldırmadığı görüldü. Tüzünataç'ın bu hamlesi, "Eski aşkını silemedi" şeklinde yorumlandı.

Yaklaşık iki yıl birlikte olduğu Birkan Sokullu ile geçtiğimiz sene yollarını ayıran oyuncu Berrak Tüzünataç, şimdilerde Ali Yörenç ile aşk yaşıyor.

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36 yaşındaki Tüzünataç'ın bir dönem aşk yaşadığı Sokullu ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından kaldırmadığı görüldü.
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Berrak Tüzünataç'ın bu hareketinin üzerine takipçileri, "Eski aşkını silemedi" şeklinde yorumlarda bulundu. Sokullu ise bir süredir cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor.

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