Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu

Berrak Tüzünataç'la yaşadığı aşk, bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen Uraz Kaygılaroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende 'En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu' ödülünü alan Kaygılaroğlu, öncesinde ilişkisi hakkında sorulan soruya, "Berrak ile her şeyden önce arkadaşız" cevabını verdi.

'ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI MÜCADELE İÇİN...'

Daha sonra sahneye çıkan Kaygılaroğlu, kızının yaptığı resimlerin de yer aldığı kağıtları kullanarak konuşma yapptı. Konuşmasında farkındalık yaratan ünlü oyuncu, "Bizim için güzel bir gece. Uzun süredir sahneye gelmiyoruz. Ödül kıymetli zaten. Kızım Ada'nın yaptığı resimlerin arkasına yazdım konuşmamı. Daha dikkat çekmesi için.

Çünkü konu önemli. OCİM çocuk istismarına karşı mücadele eden bir kuruluş ve bağışlarla ayakta duruyor. Onlar adına farkındalık yaratmak için yola çıktık. Herkesin kanını donduran olaylar bunlar kimsenin sessiz kaldığını düşünmüyorum." dedi.

